«So viele Leute, die alle mich anschauen»: Wie der in Walzenhausen wohnhafte Stefan Mata vor 50 Jahren Basketball in St.Gallen bekannt machte – und den Basketballklub St.Otmar gründete Vor 50 Jahren war Stefan Mata Sportlehrer an der Kantonsschule – und erstaunt über die verbreitete Sportart Korbball. Er brachte seinen Schülern Basketball bei und gründete den Basketballklub St.Otmar. Heute hat der Verein rund 180 Mitglieder.

Mit dem Ball läuft Stefan Mata noch immer zur Hochform auf. Bild: Tobias Garcia

Ringer, Sportlehrer, Basketballcoach: Stefan Mata hat in seinem Leben viele sportliche Aufgaben übernommen. Eine besondere Rolle ist die des Vereinsgründers. Denn dieses Jahr ist es 50 Jahre her, dass Mata den Verein St.Otmar St.Gallen Basketball gründete. Dieses Jubiläum feierten die Sportlerinnen und Sportler mit einem Trainingswochenende sowie einem Jubiläumsfest.

Bei der von Präsidentin Vreni Tobler geleiteten Hauptversammlung wurde der Gründer des Basketballklubs kürzlich speziell geehrt. Es gab Standing Ovations für den 87-Jährigen, was ihn zu Tränen rührte. Wenn Mata jetzt an diesen Moment zurückdenkt, kommen ihm erneut die Tränen.

«So viele Leute, die alle mich anschauen – verrückt.»

Darauf sei er nicht gefasst gewesen und es habe ihn sehr berührt.

Statt Korbball lieber Basketball spielen

Stefan Mata kam 1956 als Flüchtling aus der Kleinstadt Mako in der Nähe von Szegedin in Ungarn in die Schweiz. Er studierte an der ETH und wurde Sportlehrer an der Kantonsschule St.Gallen. Im Turnunterricht verwunderte es ihn, dass seine Schüler Korbball spielen wollten. «Wieso stellt man extra Körbe auf, wenn es in der Turnhalle bereits welche an der Wand hat?»

In der Schweiz war Korbball zu dieser Zeit verbreitet und auch Mata probierte es aus. Doch ihn faszinierte es mehr, den Ball über verschiedene Winkel in den Basketballkorb zu werfen und auch die Tafel zu nutzen. So begann der damals junge Turnlehrer, seinen Schüler im Unterricht Basketball beizubringen. Bereits nach zwei Monaten entschloss sich Mata, am Abend nach der Schule für Interessierte ein Basketballtraininganzubieten.

«Anfangs foulten die Spieler oft, aber als ich ihnen die Regeln beigebracht hatte, konnten sie innert kurzer Zeit richtig gut spielen.»

Stefan Mata mit mehreren Fotos von früher. Bild: Tobias Garcia

Das Interesse an der Sportart stieg rasch und Mata brauchte eine grössere Turnhalle für die damals 40 Spieler. Mit der Zeit entwickelten sich mehrere Mannschaften und Mata schaffte es, dass die Basketballabteilung in die Turn- und Sportvereinigung TSV St.Otmar St.Gallen aufgenommen wurde.

«Denn jede Mannschaft braucht einen Namen.»

30 Jahre lang hat Mata die Junioren des Vereins trainiert. Zuerst waren es nur seine Schüler, dann kamen immer mehr Spieler – und vor allem auch Spielerinnen – dazu. «Geholfen hat, dass einige der Jungs, die ich trainiert habe, später selber eine Mannschaft übernehmen konnten.»

Heute hat St.Otmar St.Gallen Basketball rund 180 Mitglieder. Dies stimmt Mata stolz auf «seinen» Verein und wie dieser sich entwickelt hat. Das Wesentliche sei über all die Jahre gleich geblieben:

«Wir haben weiterhin einfach gespielt, so wie in der ersten Stunde.»

Seit 22 Jahren wohnt Mata in Walzenhausen. Durch die räumliche Distanz zog er sich auch aus dem Vereinsleben zurück und verfolgte neue Interessen. Nach dreissig Jahren Basketball entdeckte er Tennis für sich. Bis vor kurzem, als er sich am Knie verletzte, spielte der 87-Jährige immer noch gemeinsam mit seiner Frau Eva Mata. Er habe sich immer nur auf eine Sportart gleichzeitig fokussiert. Zuerst war es das Ringen, dann Basketball und zuletzt Tennis. «Dafür hat er während seiner Zeit im Verein nur für Basketball und für seine Jungs gelebt», so Eva Mata.

«Basketball spielen kann ich natürlich immer noch», sagt Mata und passt den Basketball weiter. An der Hauptversammlung von St.Otmar St.Gallen Basketball wurde er von der Stimmung in der Turnhalle erneut angesteckt. Er versprach einigen Vereinsmitgliedern, er würde bald ein Training besuchen und ihnen für Tipps zur Verfügung stehen. Dafür wird der Vereinsgründer nach 20 Jahren Abwesenheit wieder in der Turnhalle stehen.