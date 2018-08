So gärtnert man in Zeiten der Klimaerwärmung Der trockene Sommer hat aufgerüttelt. Die Frage nach dem künftigen Anbau von Lebensmitteln beschäftigt. Auf der Suche nach Antworten war ein Fernsehteam von SRF bei Kurt Forster in Herisau zu Besuch. Karin Erni

Bei Kurt Forster wachsen die Pflanzengemeinschaften auf mehreren Ebenen. Bild: KER

Er sei schon etwas enttäuscht gewesen, als er den Beitrag über sich in der Fernsehsendung 10vor10 gesehen habe, sagt Kurt Forster aus Herisau. Fünf Stunden hätten die Fernsehleute bei ihm und bei zwei anderen Personen gefilmt. «Heraus kam ein Beitrag von gerade mal fünf Minuten.» Gezeigt werden sollte, wie Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels erfolgreich funktionieren könnte. Dazu hat der pensionierte Seklehrer, der sich seit 40 Jahren mit Permakultur befasst, einiges zu erzählen. Tatsächlich hat Forsters 700 Quadratmeter grosser Garten an Südlage den trockenen Sommer bestens überstanden. Überall blüht und wuchert es, ohne dass der Besitzer mit der Giesskanne nachgeholfen hätte. «Das ist nur bei ganz frisch gepflanzten Setzlingen manchmal nötig.» Einen grossen Anteil am Erfolg hat die Regenwasserspeicherung, ein wichtiges Element in der Permakultur. Im Sommer wirken Wasserflächen kühlend, im Winter wärmend. In Forsters Garten gibt es daher mehrere Weiher, in denen Fische leben, die auch gegessen werden. So schliesst sich der Kreislauf.

Humus auf-, und nicht abbauen

Neben genügend Wasser braucht ein Garten eine lebendige Humusschicht. «Man kann sich das vorstellen wie einen Waldboden. Dieser speichert zwei- bis dreimal so viel Wasser, wie ein gewöhnlicher Boden.» Um das zu erreichen, lässt Forster die Erde nie unbedeckt. «Wenn ich eine Pflanze ernte, pflanze ich immer gleich wieder eine neue.» Dafür hat er stets einige selbst gezogene Setzlinge zur Hand. Wenn eine grössere Fläche unbedeckt ist, wird sie sofort mit Pflanzenmaterial aus dem Garten gemulcht. Konventioneller Pflanzenbau dagegen baue die Humusschicht ab und verdichte den Boden, so Forster. «In der Folge trocknen die Böden schneller aus und die Erträge nehmen ab.» Forster ist überzeugt, dass man in Zukunft nicht um die Erkenntnisse aus der Permakultur herumkomme. Damit sei es möglich, mit weniger Wasser und weniger Energie mehr Nahrungsmittel zu erzeugen. Auch das Klima in den Städten liesse sich durch diese Art des Pflanzenbaus verbessern. Mit einer begrünten Fassade könne jeder Hausbesitzer etwas dazu beitragen. «Man kann sogar auf einem Balkon nach diesen Prinzipien gärtnern.»