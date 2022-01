Skilager «Es war einfach ein richtig tolles Lager»: Die Oberstufe Waldstatt führte trotz Omikron-Welle das Skilager durch und bereute es nicht In der Schweiz sind die Corona-Fallzahlen nach wie vor sehr hoch. Viele Schulen haben deswegen das Skilager abgesagt. Nicht so die Gemeinde Waldstatt. Die Oberstufe fuhr nach Obersaxen (GR). Die Freude der Kinder war gross, endlich durften sie sich mit ihren Ski und Snowboards austoben, sagt Schulleiterin Vreni Kölbener. Drei positiv getestete Schüler mussten allerdings zu Hause bleiben.

Eine Gruppe junger Skifahrerinnen und Skifahrer fährt einen schneebedeckten Hügel hinunter. Bild: Manuela Jans

Am letzten Montagmorgen startete der Tag für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Waldstatt früh. Bereits um 6.45 Uhr mussten sie vor dem Beginn der Reise ein negatives Testresultat anhand eines eigenständig durchgeführten Selbsttests vorweisen können. War dies nicht der Fall und der darauffolgende PCR-Test hat den positiven Wert bestätigt, musste das betroffene Kind zu Hause bleiben. Dies war leider bei drei Kindern der Fall. Schlussendlich durften 40 Schülerinnen und Schüler und sechs Lehrpersonen die Reise ins schneebedeckte Obersaxen antreten.

Vreni Kölbener, Schulleiterin der Schule Waldstatt Bild: PD

Vreni Kölbener, Schulleiterin der Schule Waldstatt, erzählt auf Anfrage:

«Alle hatten riesengrosse Freude daran, dass wir überhaupt noch ins Skilager fahren durften.»

Ihr war es ein wichtiges Anliegen, das Skilager trotz der jetzigen Coronasituation durchführen zu können. Den Kindern wollte man so zu verstehen geben, dass momentan auch eine gewisse Art von Normalität möglich ist. Einschränkungen seien dabei aber nicht zu umgehen, so die Schulleiterin.

Was die Coronamassnahmen angeht, herrschte in den Innenräumen die gewohnte Maskenpflicht. Die Leitpersonen haben ausserdem darauf geachtet, dass bei den Esszeiten die Kinder jeweils in den gleichen Gruppen zusammensitzen. Den Sekundarschülern war es ausserdem nicht erlaubt, die Klassenkameraden in den anderen Zimmern zu besuchen. Am Donnerstagmorgen, dem Tag vor der Abreise, wurden die Schülerinnen und Schüler zur Sicherheit nochmals einem Coronatest unterzogen.

Derartige Einschränkungen gab es auf den Skipisten im Freien nicht, da die Skipiste keine Gondeln hatte. Stattdessen wurden die Ski- und Snowboardbegeisterten mit dem Sessel- oder Bügellift den Berg hinaufgefahren.

Schönes Wetter und freudige Schulkinder

Vier von fünf Tagen hat sich die Sonne in Obersaxen gezeigt, nur der Donnerstag präsentierte sich von seiner trüben Seite. Doch das verschlechterte den Gemütszustand der Schulklasse keineswegs. «Die Stimmung war super, die Kinder haben es sehr genossen», betont Kölbener. Ausser kleinen Kratzern und Beulen konnte die Schulklasse von grösseren Skiunfällen oder Verletzungen verschont bleiben. «Sicher gab es immer wieder einen Sturz und hin und wieder mal eine blaue Beule», so die Schulleiterin. Aber mit dem müsste man eben rechnen.

Die Lehrerinnen und Lehrer hätten zwar im Nachhinein erfahren, dass ein paar wenige Testresultate positiv ausgefallen sind. Aber dieses Risiko hätten sie auf sich genommen. Schliesslich sei das leider über alle Schulklassen in Waldstatt im Moment der Fall, so Kölbener.

Der Aufwand war es wert

Sowohl die Lehrpersonen als auch die Schulkinder sind letzten Freitag mit einem Lächeln im Gesicht in Waldstatt wieder angekommen. Die Rückmeldungen seitens der Kinder seien vorwiegend positiv ausgefallen. Auch die Eltern hätten Freude daran gehabt, dass die Sekundarschule Waldstatt diesen Mehraufwand betrieben hat, um den Kindern ein tolles Skilager ermöglichen zu können.