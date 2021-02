Ski Alpin «So bin ich nach meinem Rücktritt nicht in ein emotionales Loch gefallen»: Mirena Küngs neue Karriere beim Liechtensteinischen Skiverband Mirena Küng aus Steinegg hat 2018 ihre aktive Karriere beendet. Die Innerrhoderin steht nun in ihrer zweiten Saison als Trainerin des Liechtensteinischen Skiverbandes. Musik macht sie nur noch zum Ausgleich.

Mirena Küng arbeitet im zweiten Jahr mit dem liechtensteinischen Nachwuchs. Bild: Liechtensteinischer Skiverband

Wir erreichen Mirena Küng telefonisch auf der Heimfahrt von einem Rennen in Madonna di Campiglio. «Ich habe soeben ein paar Mädels in Bendern ausgeladen», erzählt die 32-Jährige aus Steinegg.

Mehr als sieben Jahre zurück liegt ihr grösster Erfolg als Aktive, der 14. Rang in der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen. Im Frühling 2018 hat sie ihre Karriere beendet. Schweren Herzens habe sie sich entschieden, zurückzutreten; sie sei aber dankbar, dass sie ihren Kindheitstraum, Skirennfahrerin zu sein, während vier Jahre habe realisieren dürfen. So schrieb sie damals auf Instagram und auf ihrer Website.

Via Engadin ins Fürstentum

Während ihrer Aktivzeit hatte Küng Skilehrer- und Trainerkurse besucht. Sie übernahm eine Aufgabe als Trainerin im Ski Racing Club Suvretta St.Moritz und wurde von Mathias Briker, dem damaligen Nachwuchstrainer des liechtensteinischen Skiverbandes, bezüglich eines Engagements angefragt. Es gab Gespräche, man einigte sich auf eine Zusammenarbeit.

Mirena Küng ist nun in der zweiten Saison für die Juniorinnen und Junioren der Stufe 16 bis 20 Jahre verantwortlich und mit einem 100-Prozent-Pensum angestellt. «Die Leute fragen mich immer wieder, was ich im Sommer mache… Wir sind da jeweils oft noch auf Gletschern unterwegs, im vergangenen Jahr gab es nur im Juli und August eine Schneepause.» Zusätzlich zu den Trainings auf Schnee ist Küng für das Konditionstraining und die komplette Planung des Umfelds zuständig, auch für Absprachen mit Schulen oder Lehrmeistern.

Kein emotionales Loch

Sie wohnt weiterhin in Steinegg. Bis ins Fürstentum sei es ja keine Weltreise, und sie halte sich nicht jeden Tag dort auf. Sie sei auch schon zu Fuss über die Stauberen nach Steinegg gewandert und am anderen Tag mit dem Velo nach Schaan zurückgefahren. Dort wird ihr ein Büro-Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Viele administrative Dinge erledige sie allerdings zu Hause. «Es ist für mich sehr schön, dass ich mich durch dieses Traineramt weiterhin in der Skifamilie und im Skirhythmus bewegen kann.» Natürlich sei die Aufgabe anders als früher.

«Ich erinnere mich da und dort an Erlebnisse und Begegnungen. So bin ich nach meinem Rücktritt nicht in ein emotionales Loch gefallen. Wenn ich eine andere Arbeit aufgenommen hätte, wäre das vielleicht eher der Fall gewesen.»

Mirena Küng hatte während ihrer Aktivzeit immer wieder mit Verletzungen fertig zu werden, unter anderem mit einer Schulterluxation, einer doppelten Beinfraktur und einem Armbruch. Sie sei ja noch recht neu im Traineramt; die Erfahrungen aus der eigenen Rennzeit würden ihr nun enorm helfen. «Du weisst, wie es ist, wenn du mit Niederlagen und Enttäuschungen fertig werden musst, wenn du körperlich und im Kopf leidest.»

Musik ab und zu als Ausgleich

Und die Musik? Die Geschwister Küng waren eine über die Region hinaus bekannte volkstümliche Formation – mit Mirena am Hackbrett und an der Geige. Sie lacht. «Ich beschäftige mich schon noch mit der Musik.» Als Ausgleich sei das schön. Aber sie musiziere nicht mehr so oft wie früher. Mit Auftritten wäre es derzeit wegen der Pandemie sowieso schwierig, ergänzt sie.