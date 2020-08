Sieger des Projektwettbewerbs steht fest: So sieht das geplante Verwaltungsgebäude in Appenzell aus Der Kanton Appenzell Innerrhodern baut für die Gerichte einen Neubau an der Marktgasse. Realisiert wird das Projekt «Justus» des Architekturbüros Cukrovicz Nachbaur Architekten ZT GmbH aus Bregenz.

So soll der neue Verwaltungsgebäude an der Marktgasse in Appenzell gemäss dem Siegerprojekt aussehen. Visualisierung: PD

Die Innerrhoder Landsgemeinde hat 2019 einen Rahmenkredit von rund 20 Millionen Franken für ein neues Verwaltungsgebäude an der Marktgasse 14 und 16 angenommen. Im nun durchgeführten selektiven Projektwettbewerb, an dem sich neunzehn Architekturbüros beteiligten, setzte sich das Projekt «Justus» des Architekturbüros Cukrovicz Nachbaur Architekten ZT GmbH aus Bregenz durch. Dies teilt der Kanton in einer Medienmitteilung mit.

Das Preisgericht habe eine grosse Anzahl guter Entwürfe begutachten können, heisst es darin. Die verschiedenen Ansätze hinsichtlich der ortsbaulichen Einbettung, der betrieblichen Organisation sowie der Konstruktion erlaubten einen guten Vergleich.

Ortsbaulich und architektonisch überzeugender Entwurf

Das Siegerprojekt basiert auf der Grundform eines leicht verschobenen Rechtecks. Mit dieser Form schmiegt sich der Neubau gut in die bestehende Dorfstruktur ein und formt dabei einen Gassenraum. Im Erdgeschoss und den Untergeschossen befindet sich die Bibliothek. Über einen zentralen Eingang erreicht man die Verwaltung und die Gerichte in den Obergeschossen. Diese sind um den Erschliessungskern mit einem einfachen Korridorsystem gut und übersichtlich organisiert.

Der Entwurf überzeugt vor allem durch die ortsbauliche und architektonische Antwort auf die gestellte Aufgabe sowie durch die innere Organisation und Flexibilität des Gebäudes.

Die Standeskommission hat die Auswahl der Jury bestätigt. Das Bau- und Umweltdepartement wurde beauftragt, das Projekt zusammen mit dem erstplatzierten Architekturbüro zu überarbeiten. Im Zuge der Traufausbildung soll eine optische Verringerung der Fassadenhöhe angestrebt werden. Zudem soll die Fassade überarbeitet und weiter konkretisiert werden.

Im neuen Verwaltungsgebäude sollen die Gerichte, das Landesarchiv, die Kantonsbibliothek, die Volksbibliothekt und weitere Amtstellen untergebracht werden.

Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge

Alle neunzehn Wettbewerbsprojekte können vom 1. September bis zum 4. September 2020 und vom 7. September bis zum 11. September 2020, jeweils von 9.00 Uhr bis 19.00