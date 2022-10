Sieg für Azkya Ruhanda

Badminton: Beim letzten nationalen Juniorenturnier vor den Schweizer Meisterschaften glänzte Azkya Ruhanda vom BC Trogen-Speicher in Spiez mit Gold in der Kategorie U17 und Silber im Doppel mit Klubkollegin Vivien Schläpfer. Die Bronzemedaillen von Anic Metzger im Doppel U17, Vivien Schläpfer im Einzel U17 und Yara Ubieto im Doppel U13 rundeten das Ergebnis der Appenzeller ab. Azkya ist die Tochter von Agung Ruhanda, der bis 2018 Spielertrainer der BV St.Gallen-Appenzell war. Die Familie ist nach einem vierjährigen Aufenthalt in ihrer Heimat Indonesien zurück im Appenzellerland. Die 16-Jährige knüpfte auf Anhieb an die Leistungen vor 2018 an. Damals wurde sie unter anderem U13-Meisterin. (clh)