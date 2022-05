Ausserrhoder Staatsrechnung «Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer»: Forderung der SVP nach einer Steuersenkung stösst auf wenig Gegenliebe Der Kantonsrat hat am Montag die Staatsrechnung von Appenzell Ausserrhoden behandelt. Aufgrund des positiven Ergebnisses verlangt die SVP-Fraktion eine Steuersenkung um 0,2 Einheiten auf 2023. Für die Regierung kommt diese Forderung zu einem falschen Zeitpunkt. Auch die Parteiunabhängigen sprechen sich explizit dagegen aus.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden konnte in der Staatsrechnung 2021 ein ausserordentlich gutes Resultat vorweisen. Das weckt Begehrlichkeiten. Bild: Ralph Ribi

Der Kantonsrat beriet am Montag in Speicher die Staatsrechnung 2021. Grosser Diskussionsbedarf wurde nicht erwartet. Das Ergebnis war positiver denn je. Um 36,3 Millionen Franken schloss die Ausserrhoder Rechnung 2021 besser ab als im Voranschlag geplant. Beim Gesamtergebnis resultierte ein Ertragsüberschuss von 40,9 Millionen Franken. Regierungsrat Paul Signer, Vorsteher Departement Finanzen, führte an der Sitzung aus, dass ein solch gutes Ergebnis dazu verleitet, zur Tagesordnung überzugehen. Doch das Resultat fusse zur Hauptsache auf Faktoren, auf die kein Einfluss genommen werden könne. Signer erwähnte einerseits die um 17 Millionen Franken höhere Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an Appenzell Ausserrhoden. Andererseits waren die Steuererträge um 16 Millionen Franken höher als erwartet.

«Heute geht es um die Genehmigung der Staatsrechnung», stellte Signer klar. Um über allfällige Steuersenkungen zu debattieren, sei jetzt der falsche Zeitpunkt. Dies wäre erst im Zusammenhang mit dem Voranschlag 2023 zielführend. Schon im Vorfeld der Parlamentssitzung hatten die Fraktionen öffentlich ihre Meinungen zu einer allfälligen Steuersenkung geäussert. FDP und SVP sprachen sich für eine solche aus.

SVP will Ausgabeeuphorie eindämmen

Trotz des Votums des Finanzdirektors war die Steuerfussdiskussion substanzieller Bestandteil der Wortmeldungen. Kantonsrat Alfred Wirz, Urnäsch, sagte im Namen der Parteiunabhängigen:

«Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.»

Darum sei eine Steuersenkung derzeit keine Option.

Die SP-Fraktion legte nahe, die heutigen und künftigen Mittel für die Umsetzung des Regierungsprogrammes einzusetzen. Die Mitte/EVP nahm das Resultat der Staatsrechnung «erfreut zur Kenntnis». Ebenso die FDP-Fraktion. Die Freisinnigen mahnten zudem, die Mehreinnahmen bei den Steuern und durch die SNB künftig nicht als gegeben zu betrachten. Eine Aussage zu einer Steuersenkung machte die Fraktion in der Debatte nicht. SVP-Kantonsrat Walter Raschle, Schwellbrunn, hingegen schon: Eine Senkung um 0,2 Einheiten im Voranschlag 2023 wäre der SVP zufolge angebracht, um die derzeitige «Ausgabeeuphorie» etwas einzudämmen.

Bei der Detailberatung hakte Kantonsrätin Sandra Nater (FDP/Herisau), nach, warum gewisse Fonds sich seit Jahren nicht mehr bewegen würden beziehungsweise wie die Aktivitäten erhöht werden könnten. Eine Überprüfung wäre wünschenswert. Regierungsrat Paul Signer begründete dies mit der engen Zweckbindung, die einige Fonds aufweisen. Der Spielraum sei klein. Das Anliegen Naters werde aber aufgenommen, versprach er. Die Staatsrechnung 2021 wurde anschliessend einstimmig genehmigt.