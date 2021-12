Grossratssession Appenzell Innerrhoden Bürgerheim in Appenzell soll für 38 Millionen Franken saniert und erweitert werden Der Grosse Rat in Appenzell Innerrhoden spricht sich für den Umbau des Bürgerheims in Appenzell aus. Es sollen rund 70 stationäre Pflegeplätze entstehen.

Das Bürgerheim ist ein ortsprägendes Gebäude der Feuerschaugemeinde und untersteht damit besonderem Schutz. Bild: APZ

Das Bürgerheim in Appenzell muss saniert werden. Die Infrastruktur genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Etwa verfügen die rund 17 Quadratmeter grossen Einzelzimmer über keine behindertengerechten Nasszellen oder diese befinden sich auf dem Stockwerk. Zudem stünden die Bewohnerinnen und Bewohner vor den Mahlzeiten vor dem einzigen Lift Schlange. Das sagte Luzia Inauen, Präsidentin der vorberatenden Gesundheitskommission in der Session des Grossen Rates am Montag. Für das Pflegepersonal bedeute die veraltete Infrastruktur aufwendige Abläufe. Darum sei Pflegeleiterin Marlies Manser «Feuer und Flamme» für einen Umbau, so Inauen.

Das Bürgerheim wurde 1903 als Armenheim eröffnet und ist ein ortsprägendes Gebäude der Feuerschaugemeinde. Die Standeskommission empfiehlt die Totalsanierung und Erweiterung des Heimes durch einen Anbau. In einer Machbarkeitsstudie wurde ersichtlich, dass so bis zu 72 Pflegeplätze möglich wären. Die genaue Ausarbeitung würde durch den Projektwettbewerb festgelegt werden. Das Projekt kostet den Kanton voraussichtlich 38 Millionen Franken.

Grossräte hinterfragen den Standort

Das Bürgerheim verfügt aktuell über 49 stationäre Pflegeplätze. Mit der Sanierung und dem Anbau würden es rund 70 werden, was den wachsenden Bedarf der Alterspflege decken würde. Die Zimmer würden zudem vergrössert, denn die Generation, welche diese Zimmer belegen wird, habe höhere Ansprüche, sagte Frau Statthalter Monika Rüegg Bless. Aktuell stehen im Kanton Appenzell Innerrhoden 200 stationäre Pflegeplätze zur Verfügung. In ihrer Botschaft an den Grossen Rat geht die Standeskommission davon aus, dass bis im Jahr 2030 220 Plätze benötigt werden, bis im Jahr 2045 dürften es 275 sein.

Grossrat Albert Manser (Gonten) hinterfragte den Standort. Ein Neubau, etwa auf dem ehemaligen Spitalareal, wäre günstiger und böte mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Auch kritisierte er den vorliegenden Entwurf des Bürgerheims, da ein grosser Teil der Zimmer eine schlechte Aussicht hätten. Seinen Antrag auf eine zweite Lesung, in welcher die Standeskommission den Standort vertieft begründen sollte, lehnte der Grosse Rat ab.

Ehemaliges Spitalareal soll frei bleiben

Grossrat Adrian Locher (Appenzell) bemängelte, dass keine Strategie im Gesundheitswesen ersichtlich sei. Dagegen wehrte sich Monika Rüegg Bless. Die Strategie ergebe sich durch den Auftrag des Kantons. Auch soll das Areal beim ehemaligen Spital Appenzell für Entwicklungen im Gesundheitsbereich freigehalten werden. Ideen gebe es bereits, diese seien aber noch nicht spruchreif.

Laut Grossrat Patrik Koster (Rüte) eigne sich das Areal auch darum nicht für ein Alterszentrum, da das Gelände zu viel Steigung aufweise. Als Präsident der vorberatenden Baukommission sagte er: «Natürlich wäre ein Neubau billiger. Doch ein weiteres historisches, aber halb ungenütztes Gebäude können und sollten wir uns nicht leisten.»

Grossrätin Kathrin Birrer (Appenzell) sagte, dass der Betrieb aktuell nur durch grosses Engagement der Pflegefachpersonen vor Ort möglich sei. Die Belegschaft solle bei der Neugestaltung involviert werden. Bauherr Ruedi Ulmann versicherte, dass Nutzergruppen eng eingebunden werden. Der Grosse Rat sprach den Kredit mit 40 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Das Schlusswort hat die Landsgemeinde am 24. April.