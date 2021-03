Das in die Jahre gekommene Seniorenwohnheim Brenden soll durch einen Neubau ersetzt werden. Nun hat das Lutzenberger Stimmvolk den Baurechtsvertrag mit der Investorin und Betreiberin Fortimo AG am Sonntag an der Urne verworfen. Das Projekt hatte im Vorfeld heftige Diskussionen ausgelöst. Gegner griffen zu einer Stimmrechtsbeschwerde und zu einer Petition.