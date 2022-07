Runder Geburtstag «Ich hatte es immer gut»: In Waldstatt feiert eine Seniorin ihren 100. Geburtstag Trudi Leuch ist seit drei Jahren Bewohnerin des Seniorenheims Bad Säntisblick. In ihrer Freizeit löst sie Rätsel auf ihrem iPad. Am Sonntag feiert die Seniorin ihren 100. Geburtstag im Kreis ihrer Familie.

Die Jubilarin Trudi Leuch mit dem Heimleiterehepaar Sandra und Christoph Fuhrer. Bild: RAK

Ist es recht, wenn ich sitzen bleibe?», fragt Trudi Leuch, als Sandra und Christoph Fuhrer ihr Zimmer betreten und der Seniorin die Hand zur Begrüssung reichen. Das Ehepaar, das die Pflege- und Heimleitung des Seniorenheims Bad Säntisblick in Waldstatt innehat, darf der Bewohnerin zum 100. Geburtstag gratulieren. «So etwas erleben wir nicht jeden Tag», sagt Sandra Fuhrer, als sie Frau Leuch den Blumenstrauss überreicht.

Die Seniorin sitzt in einem roten Ledersessel in ihrem Zimmer im Seniorenheim Bad Säntisblick und blickt aus dem Fenster auf die grüne Wiese. «Ich bin nicht mehr so gut zu Fuss, wissen Sie», sagt sie und deutet auf den Rollator, der neben dem Bett steht. Bis vor drei Jahren hat sie nach dem Tod ihres Mannes alleine in ihrem Einfamilienhaus in Weinfelden gewohnt.

Regelmässig sei sie an der Apotheke neben dem Haus vorbeigegangen und habe den Rollator im Schaufenster etwas mitleidig angeschaut. Zum Einkaufen habe sie sich jeweils auf ihren Gehstock aufgestützt. Wenn sie Seniorinnen und Senioren mit dem Rollator gesehen habe, habe sie sich immer gefragt, weshalb sie so einen haben. Sie würden ja so gut laufen.

«Als ich dann den von einer Freundin ausprobiert habe, merkte ich warum. Es geht wirklich ring.»

Am nächsten Tag habe sie den Rollator in der Apotheke gekauft.

In Herisau aufgewachsen

Sie habe ein sehr gutes Leben gehabt und sei zufrieden, sagt Leuch. Aufgewachsen ist sie in Herisau, wo ihr Vater einen hohen Posten in der Textilbranche bekleidete. Ihr habe es nie an etwas gefehlt. So sei es auch gekommen, dass sie sowohl ihr Konfirmations- als auch ihr Hochzeitsessen im Bad Säntisblick abhalten konnte. Damals war das Bad Säntisblick Standort eines angesehenen Hotels. «Nun schliesst sich der Kreis», sagt Leuch, «aus irgendeinem Grund musste ich wohl wieder hierherkommen.»

Es gefalle ihr in Waldstatt. Ihre Tochter lebt mit ihrem Mann und den Grosskindern in der Gemeinde. Sie sowie die beiden Grosskinder und die vier Urgrosskinder wollen am Sonntag vorbeikommen, um mit Trudi Leuch auf ihren 100. Geburtstag anzustossen. Darauf freue sie sich. Dass sie 100 Jahre alt werde, habe sie nie gedacht. «Ich habe aber auch nie gedacht, dass ich meine letzten Jahre in einem Altersheim verbringe. Ich habe immer gesagt, ich gehe erst ins Heim, wenn ich ein altes ‹Zitteriwiibli› bin», sagt Leuch und schmunzelt.

Ein «Zitteriwiibli» ist sie definitiv nicht. Die Seniorin macht in Anbetracht ihres Alters einen fitten Eindruck.

Hoffnung auf baldige Erholung von Augenoperation

Vor kurzem hat sie ein iPad geschenkt bekommen. «Das kann ich aber gerade nicht benutzen, weil ich mich von einer Augenoperation erhole», erklärt sie. Sie sei schon immer gerne selbstständig gewesen. Als junge Frau habe sie nach dem Erwerb des Handelsdiploms und der Heirat beim Bankverein gearbeitet. «Als unsere Tochter in die Schule kam, wurde es mir zu Hause langweilig. So konnte ich mein eigenes Sackgeld verdienen», erinnert sich die Jubilarin. Besonders gerne denkt sie an ihre Reisen zurück. In jungen Jahren nach Israel und Amerika und im Seniorenalter mit der Bahn nach Appenzell und über St.Gallen wieder nach Hause.

Nun blickt sie der Appenzeller Bahn aus ihrem Zimmer im Bad Säntisblick hinterher. Dass sie nicht mehr alles machen könne wie früher, das sei nicht so schlimm. Sie hoffe aber, dass sich ihre Augen wieder erholen. «Dann kann ich auf meinem Tablet wieder Rätsel lösen», so Leuch.