Selbstunfall mit Töff in Speicher Am Montag ist es in Speicher zu einem Selbstunfall mit einem Töff gekommen. Der Lenker blieb unverletzt.Es entstand Sachschaden.

Am Motorrad entstand Totalschaden. Bild: KPAR

Am Montag um 17 Uhr fuhr ein 33-jähriger Töfffahrer auf der Haldenstrasse talwärts von Speicher in Richtung Speicherschwendi. Auf der kurvenreichen Strasse verlor er eingangs einer Linkskurve die Herrschaft über sein Zweirad und rutschte auf der Seite weg. Dies teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung mit. Der Lenker und das Motorrad schlitterten über den Strassenrand und anschliessend mehrere Meter die angrenzende, abfallende Waldböschung hinunter. Der Töfffahrer blieb beim Sturz unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.