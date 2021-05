Schwingsport Fehlende Planungssicherheit: Kein Eidgenössisches Jubiläums-Schwingfest im September – Appenzeller Antrag abgelehnt Das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest (EJSF) wird nicht wie geplant am 5. September 2021 durchgeführt. Als Grund nennen die Verantwortlichen die fehlende Planungssicherheit für den Grossanlass. Eine reduzierte Veranstaltung will das OK nicht durchführen. Nun wird geprüft, ob und wann das Schwingfest anlässlich des 125-jährigen Bestehens veranstaltet werden kann.

Findet das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest doch noch statt? Wäre es nach dem Wunsch der Appenzeller gegangen, wäre das Fest gleich um drei Jahre auf den September 2024 verschoben worden. Archivbild Urs Bucher

(pd/lex) «Die nach wie vor fehlende Planungssicherheit für diesen Grossanlass, zu dem 20'000 Gäste erwartet werden, veranlasste die EJSF-Verantwortlichen zu diesem Schritt», heisst es in einer Mitteilung vom OK am Donnerstag. Einen entsprechenden Antrag der Appenzeller Veranstalter, welche das EJSF im Jahr 2024 durchzuführen, habe der Zentralvorstand des Eidg. Schwingerverbandes (ESV) am 5. Mai grossmehrheitlich abgelehnt. Nun prüfe das EJSF-OK, ob und wann das Schwingfest anlässlich des 125-jährigen Bestehens des ESV veranstaltet werden kann.

Eine reduzierte Veranstaltung, ohne Zuschauer oder nur mit beschränkter Anzahl Gäste, kommt für das EJSF-OK nicht in Frage, wie es weiter heisst. OK-Präsident Reto Mock:

«Wir haben der Schwingerfamilie, der Appenzeller Bevölkerung sowie allen Helferinnen und Helfern ein würdiges Jubiläumsfest versprochen.»

Auch gegenüber den Sponsoren sei man Verpflichtungen eingegangen, die man vollumfänglich erfüllen wolle. Dies alles sei in der gegenwärtigen Situation nicht machbar.

Durchführung im Jahr 2024 wurde abgelehnt

Wäre es nach dem Wunsch der Appenzeller gegangen, wäre das Fest gleich um drei Jahre auf den September 2024 verschoben worden. Nach 2022 (ESAF in Pratteln) und 2023 (Unspunnen Schwinget) wäre so im Jahr 2024 das EJSF in Appenzell das einzige Schwingfest mit eidgenössischem Charakter gewesen. Zum grossen Bedauern der Verantwortlichen lehnte aber der ESV-Zentralvorstand diesen Antrag am 5. Mai grossmehrheitlich ab.

Nun bleibt es an den EJSF-Organisatoren zu prüfen, ob und wann das Jubiläums-Schwingfest nächstes Jahr durchführbar sein könnte.