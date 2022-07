SCHWINGEN Kranzgewinn für Martin Roth: Herisauer mit grossartigem Comeback auf dem Weissenstein SCHWINGEN. Ein weiterer Bergklassiker ist bereits wieder Geschichte. Das Bergkranzfest auf dem Weissenstein ob Solothurn verlief am vergangenen Samstag wie erwartet über die starke Berner Delegation, welche sich nebst dem Festsieg auch elf der insgesamt 15 Kranzexemplare sichern konnte. Die Ostschweizer erkämpften sich in Abwesenheit vieler Topschwinger immerhin die Schlussgangteilnahme und insgesamt zwei Kränze.

Martin Roth (oben) sichert sich beim Comeback und nach einer bis anhin schwierigen Saison den zweiten Bergkranz seiner Karriere. Bild: Lorenz Reifler

Der Herisauer Eidgenosse Martin Roth startete zwar gut in die Saison, blieb aber nach seinem Kranzgewinn am Zürcher Kantonalschwingfest unter seinen Erwartungen. Dem nicht genug, musste er das eigene Teilverbandsfest in Balterswil aufgrund einer Muskelverletzung frühzeitig aufgeben und verpasste dadurch auch die Teilnahme am eigenen Kantonalschwingfest in Urnäsch.

Sein Comeback beim Bergkranzfest auf dem Weissenstein konnte als gewagt bezeichnet werden, zumal er auf harte Konkurrenz sowohl aus dem gastgebenden Nordwestschweizer als auch aus dem Berner Teilverband stossen würde. Im Anschwingen traf er auf den Bündner Curdin Orlik, welcher nun schon seit geraumer Zeit für die Berner im Einsatz steht. Auf einen Angriff Roths wusste Orlik geschickt zu kontern und vergrub den Appenzeller, welcher dadurch äusserst ungünstig in sein Comeback starten musste.

Nach drei Gängen mit Rücken zur Wand

Nach seinem ersten Sieg im zweiten Gang traf Roth kurz vor dem Mittag auf den aufstrebenden Seeländer Matthieu Burger, welcher ihm die zweite Niederlage zuführen konnte. Entsprechend unbefriedigend musste wohl die Mittagspause für Roth gewesen sein, stand er doch bereits nach drei Gängen mit dem Rücken zur Wand.

Die Reaktion des Sennenschwingers war im Nachmittagsprogramm unverkennbar. Mit drei Maximalnoten hievte sich Roth noch souverän unter die Kranzgewinner. Im entscheidenden Gang behielt er auch gegen den Berner Mittelländer Lorenz Berger, Kranzgewinner am diesjährigen Schwarzsee Schwinget, die Oberhand.

Dieser Kranzgewinn wird wohl Balsam für die Seele des Appenzellers sein, nachdem die bisherige Saison wohl eher als schwierig zu bezeichnen war. Es bleibt zu hoffen, dass er diesen Schwung nun für die restliche Saison mitnehmen kann.

Koch schrammt an erstem Bergkranz vorbei

Der Gontner Reto Koch zeigte ebenfalls einen erfreulichen Wettkampf. Nach einer ersten Maximalnote zum Auftakt liess es sich Koch auch nicht nehmen, den rund 150 Kilogramm schweren Nordwestschweizer Eidgenossen Patrick Räbmatter bereits im ersten Zug mit Kurz und einer weiteren Maximalnote auf den Rücken zu befördern. Auch gegen den letztjährigen Co-Kilchbergsieger Fabian Staudenmann zeigte der Innerrhoder eine gute Leistung, wenngleich er die Stärke des Berners im Endeffekt anerkennen musste.

Nach einer Punkteteilung und einem weiteren Sieg lag der Kranz in durchaus realistischer Reichweite. Gegen den Emmentaler Stefan Gäumann wäre allerdings ein Sieg vonnöten gewesen, wobei das Wettkampfglück und entsprechend auch der erhoffte Kranzgewinn nicht auf der Seite des Innerrhoders war.

Zwyssig verliert gegen Kilian Wenger

Auch einige andere Appenzeller zeigten eine ansprechende Leistung, wenngleich der Kranzgewinn im Endeffekt bereits vor dem sechsten Gang nicht mehr zu realisieren war. So verlor der Gaiser Eidgenosse Raphael Zwyssig gegen Schwingerkönig Kilian Wenger, welcher seinerseits seinen nunmehr 100. Kranzgewinn feiern durfte.

Auch Dominik Schmid unterlag gegen Kilian von Weissenfluh im sechsten Gang. Ein versöhnliches Endresultat erzielte Thomas Kuster, wobei ihm im Endeffekt nur ein halber Punkt auf den Kranzgewinn fehlte. Unglücklicher verlief der Wettkampf für die restlichen Appenzeller, insbesondere für Patrick Schmid und Roman Wittenwiler, welche beide ihren Wettkampf frühzeitig verletzungsbedingt aufgeben mussten.

Zum Festsieger kürte sich der Emmentaler Eidgenosse Matthias Aeschbacher. Im Schlussgang bezwang er den zweiten Nordostschweizer Kranzgewinner, Domenic Schneider, nach rund 40 Sekunden und vor 4600 angereisten Zuschauerinnen und Zuschauern mittels innerer Haken. Die Gäste aus Bern schnitten sich mit elf Kranzgewinnern das grösste Stück des Kuchens ab. Den gastgebenden Nordwest- sowie den Nordostschweizern blieben je deren zwei Exemplare.