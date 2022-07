Schwingen Forrer und Schneider fordern Appenzeller Eidgenossen Am Wochenende messen sich die Appenzeller Schwinger am eigenen Kantonalschwingfest auf dem Festplatz «Bad» in Urnäsch.

Roman Wittenwiler (rechts) tritt erstmals als Teilverbandskranzer an einem Kranzfest an. Bild: Lorenz Reifler

Da die Nordostschweiz am Sonntag auch am Rigi-Bergschwinget zu Gast ist, werden nicht wenige Schwinger den Weg zur Königin der Berge und nicht ins Appenzellerland unter die Füsse nehmen. So wird auch keine Titelverteidigung durch den Toggenburger Werner Schlegel möglich sein. Dennoch dürften die Appenzeller gefordert sein, wenn sie den Festsieg in den eigenen Reihen behalten möchten. Die stärksten Gäste werden vor allem durch den Thurgauer Eidgenossen Domenic Schneider und durch Altmeister Nöldi Forrer vertreten sein

Roth fehlt

Die heimischen Eidgenossen befinden sich zurzeit in einer eher schwierigen Phase. Der Herisauer Martin Roth wird mit Sicherheit auch das diesjährige Heimfest verpassen, nachdem er sich am Nordostschweizer Teilverbandsfest (NOS) eine Muskelverletzung zugezogen hat und den Wettkampf vorzeitig beenden musste. Der Innerrhoder Martin Hersche konnte seine Leistung mit dem Kranzgewinn am Innerschweizer Teilverbandsfest (ISAF) in Ennetbürgen deutlich steigern im Vergleich zum NOS, als er den Kranzgewinn noch verpasste. Auf eine Leistungssteigerung sind auch die beiden Gaiser Eidgenossen Michael Bless und Raphael Zwyssig angewiesen.

Möglichkeit für Neukranzer

Einen ebenfalls starken Eindruck hinterlassen Dominik Schmid, Reto und Thomas Koch als auch Roman Wittenwiler. Alle vier Schwinger kehrten vom NOS kranzgeschmückt nach Hause zurück. Auch die restlichen Saisonergebnisse deuten darauf hin, dass diese Athleten gut in Form sind. Auch Markus Schläpfer, Thomas Kuster und Patrick Schmid kamen in der laufenden Saison bereits mindestens einmal zu Kranzehren. Die restlichen Appenzeller Kranzschwinger warten bis anhin noch auf den erhofften Exploit in diesem Jahr. Dennoch werden auch sie alles dafür tun, sich unter die Kranzgewinner zu reihen, um sich eventuell noch ins Gespräch für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln zu bringen. Erfreulich ist zudem die Rückkehr vom Urnäscher Andrin Poltera, welcher nach einer Verletzungspause wieder sein Comeback geben kann. Wie jedes Jahr steht die Tür auch für junge, talentierte und über sich hinauswachsende Schwinger offen, sich in einem guten Licht zu präsentieren. Einige Nichtkranzer konnten sich bereits gut in Szene setzen, wenngleich ihnen das Eichenlaub bis anhin verwehrt blieb. Welchem dieser Schwinger der womöglich erste Kranzgewinn gelingen mag, wird spätestens am Sonntagabend klar sein.

Jungschwinger am Samstag im Einsatz

Wie bereits seit einigen Jahren üblich, wird der Appenzeller Kantonale Jungschwingertag morgen Samstag durchgeführt. Über 350 Jungschwinger mit Jahrgang 2005 und jünger werden um die Kategoriensiege und die begehrten Zweige ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Aus Appenzeller Sicht ergaben sich bereits einige sehr erfreuliche Resultate, weshalb den einheimischen Jungschwinger gleich mehrere Spitzenplätze zuzutrauen sind. Einige Schwinger werden zudem auch Doppeleinsätze leisten und sowohl am Samstag als auch am Sonntag im Einsatz stehen. Ob es zum jeweiligen Kategoriensieg reichen kann, wird sich am Samstag weisen.

Das Anschwingen ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf 8 Uhr angesetzt. Die Schlussgänge dürften samstags ab ca. 16 Uhr, sonntags ab 16.30 am Sonntag erwartet werden.