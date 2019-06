Michael Bless lehrt Steiner Schüler das Schwing-ABC

Zwei Schulklassen haben sich in Projekttagen intensiv mit dem Schwingsport befasst. Sie sind gerüstet für das Appenzeller Kantonalschwingfest, das am Wochenende vom 6. und 7. Juli im Dorf stattfindet. Am Donnerstag gab es Besuch eines Eidgenossen.