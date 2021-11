Schwende: WWF-Einsprache abgelehnt Wanderweg im Jagdbanngebiet: Keine touristische Wanderwegautobahn Der Bezirksrat Schwende hat die Einsprache des WWF gegen den Wanderweg Langälpli–Löchli–Holzplatz abgelehnt – mit Rekursmöglichkeit an die Standeskommission. Der WWF hatte argumentiert, der Wanderweg hätte fatale Folgen für Fauna und Flora.

Unter anderem wegen der erhöhten Störung der Ruhe der Wildtiere, wie beispielsweise dem Rothirsch, ist der WWF gegen den geplanten Weg. Sina Schuldt / DPA dpa

Beim Wanderweg im Jagdbanngebiet Säntis handle es sich um einen uralten und rege begangenen Weg, sagt der regierende Hauptmann des Bezirks Schwende und Wanderwegverantwortliche Meglisalp, Sepp Manser-Neff. Allerdings sei der Unterhalt des Wegs nicht geregelt. Um ihn korrekt unterhalten zu können, soll er ins Fuss- und Wanderwegnetz des Bezirks Schwende aufgenommen werden.

Inzwischen wurden von Privaten Wegweiser an Bäumen und Steinen befestigt. Dies seien keine offiziellen Markierungen, sagt Sepp Manser; sie entsprächen auch nicht der offiziellen Signalisation. Die Markierungen seien älteren Datums und hätten seines Wissens schon immer bestanden, so Manser.

«EBP: Einfach, billig, praktisch»

Grundeigentümerin ist die Holzkorporation «Wilder Bann». Dem Bezirk Schwende gehe es darum, den Zustand zu legalisieren: «Wir können nichts verfügen», sagt der Verantwortliche. Das Ziel des Bezirksrats sei, den Weg zu erhalten und unterhalten. Im Langälpli seien durch Ausschwemmungen im vergangenen Sommer bis zu eineinhalb Meter tiefe Gräben entstanden. Es seien keine übertriebenen Massnahmen geplant. «Bei uns gilt EBP: einfach, billig, praktisch. Wir wollen keine touristischen Wanderwegautobahnen auf diesem Weg», so Sepp Manser.

Generell gelte, wenn mit einem Kleinbagger gearbeitet werde, sei das Ergebnis qualitativ besser, als wenn man alles von Hand machen müsse. Nach ein bis zwei Jahren sei ohnehin alles wieder zugewachsen und es seien keine Baggerspuren mehr sichtbar.

Dringend sanierungsbedürftig

Der Wanderweg sei dringend sanierungsbedürftig – so Manser weiter. Seile seien lose; es bestehe Unfallgefahr. Auch die Holzkorporation «Wilder Bann» habe Einsprache erhoben. Die Jagdverwaltung habe gesagt, es sei besser, wenn die Wandernden kanalisiert würden, statt überall durchzulaufen. «Unser Ziel ist es, den von alters her bestehenden Weg vom Weissbachtal zum Kronberg zu unterhalten, zu signalisieren und die Wanderer und Einheimischen durch das Jagdbanngebiet zu kanalisieren», erklärt Manser. Der Weg Langälpli–Löchli–Holzplatz sei eine fehlende Verbindung zwischen den offiziellen, im Netzplan eingetragenen Wanderwegen Kronberg–Langälpli–Chammhalde auf der einen Seite und dem Weg Lehmen–Potersalp–Chammhalde auf der anderen. «Diese aus Sicht vom Bezirksrat und von vielen Einheimischen fehlende Verbindung macht Sinn», so Manser.

Durchs Sonderwaldreservat

Der WWF war aus fünf Gründen damit nicht einverstanden: Der geplante Weg liegt im eidgenössischen Jagdbanngebiet Säntis. Teile des Wegs liegen in der Moorlandschaft Schwägalp, welche von nationaler Bedeutung ist. Der geplante Weg liegt in einem kantonalen Kerngebiet «Lebensräume bedrohter Tierarten». Teile des Wegs führen durch das Sonderwaldreservat Bruggerwald-Kronbergwald und weitere Teile durch kantonale Naturschutzflächen – Rietwiesen – und deren Pufferzonen.

Laut der Verordnung über die eidgenössischen Jagdbanngebiete dürfen Tiere in diesen Gebieten nicht gestört und vertrieben werden. Die Aufnahme der Wegstrecke Langälpli–Löchli–Holzplatz würde zu einer Intensivierung der Erholungsnutzung des Gebiets führen und hätte eine verstärkte Störung der Wildtiere, möglicherweise bis hin zu deren Meidung, zur Folge, begründete Martin Zimmermann, Geschäftsführer des WWF Appenzell, die Einsprache gegen das Projekt.

Erhöhte Störung der Wildtiere

Gemäss kantonalen Richtplandokumenten dürfen in Kerngebieten der Lebensräume bedrohter Tierarten «Tiere nicht gestört oder vertrieben werden». Ebenso ist die Intensivierung von sportlicher und touristischer Nutzung zu vermeiden. Der Weg würde laut WWF «die touristische Nutzung verstärken und die Störung der Wildtiere erhöhen». Zudem besteht in diesem Gebiet, das jetzt touristisch aufgewertet werden soll, die viel diskutierte Wald-Hirsch-Problematik. Richtpläne sind behördenverbindlich.

Das Sonderwaldreservat Bruggerwald-Kronbergwald hat unter anderem zum Ziel, den Lebensraum für das Auerhuhn aufrechtzuerhalten und zu verbessern. «Die Aufnahme des Wegs hätte fatale Folgen für störungsanfällige Arten wie das Auerhuhn», so der WWF.

Ob der WWF gegen den ablehnenden Entscheid des Bezirksrats Rekurs an die Standeskommission einreichen wird, ist noch unklar. Weitere Rechtsmittel wären ans Verwaltungsgericht und ans Bundesgericht möglich.