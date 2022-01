Schweizer Armee Armee-Vorbilder von morgen nehmen Ausbildung auf: Neuer Busa-Lehrgang in Herisau gestartet Über 30 Teilnehmer treten zum neuen Grundausbildungslehrgang der Busa an. Zur Eröffnung stand eine feierliche Zeremonie auf dem Programm.

Die neuen Absolventen der zweijährigen Grundausbildungslehrganges 2022/2023. Bild: Werner Grüninger

Im Beisein von Militärangehörigen und Gästen haben 30 Absolventen und zwei Frauen sowie ein Gast aus Deutschland den zweijährigen Grundausbildungslehrgang (GAL 22/23), Grundkurs, an der Berufsunteroffiziersschule (Busa) in Herisau angetreten. In Reih und Glied stellten sich die angehenden und bisherigen Teilnehmer zum Berufsunteroffizier auf, als der neue Kommandant, Oberst im Generalstab Christoph Roduner, die Absolventen willkommen hiess. Beim militärischen Festakt, der hinter der ehemaligen Rossstallung bei der Kaserne stattfand, vom Inspektionsspiel Herisau musikalisch umrahmt, konnte Roduner zahlreiche Gäste aus Politik und Militär begrüssen, darunter Regierungsrat Hansueli Reutegger, Gemeindepräsident Max Eugster, Marc Rüdin, Amt für Militär und Zivilschutz AR, Divisionär Germaine Seewer, Divisionär Mathias Tüscher, Kommandant der Territorialdivision 1, sowie weitere Kommandanten und Führungsgehilfen.

In seinen Begrüssungsworten wies Christoph Roduner auf die Aufgaben der Absolventen im coronabedingten Jahr hin und gratulierte den Teilnehmern des Lehrganges 2021/2022, welche die Hälfte ihrer Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Für sie ist das Ziel vor Augen, aber noch nicht erreicht. 30 Teilnehmer und zwei Teilnehmerinnen sowie ein Gast aus Deutschland haben die Selektionsprüfungen bestanden und haben zwei anspruchsvolle Ausbildungsjahre vor sich. Die Basis ihres Erfolges setzt sich zusammen aus Vertrauen, Verpflichtung und Verantwortung. Diese Prinzipien stellen gemäss Roduner die Basis jeden Erfolges dar und sind der Schlüssel für eine vorbildliche Ausbildung. Für die Absolventen der Busa stehen zwei anspruchsvolle Jahre bevor, denn die Ausbildungszeit ist mit Entbehrungen verbunden.

Herisau gilt als «militärfreundlich»

Divisionär Mathias Tüscher, Götti des GAL 22/23, wies wie Roduner auf die Aufgaben und Verantwortung hin, die vor den Busa-Absolventen stehen und nur mit grösstem Einsatz erfüllt werden können. Divisionär Germaine Seewer zeigte sich erfreut, dass das GAL 21/22 sich praktisch vollzählig auf die Reise bewegte. Unter der Verdankung der Vorredner wünschte sie sich, dass der Austausch zwischen den beiden Lehrgängen stattfindet, aber auch, dass sie die Kraft hätten, etwas Neues zu entdecken, um über sich hinaus zu wachsen. Die neuen Absolventen stehen vor einer grossen Herausforderung, da in der Busa der Grundstein mit viel Erfahrung für die Zukunft gelegt wird.

Regierungsrat Hansueli Reutegger hiess die Absolventen der Busa im Namen der Kantonsregierung und der Gemeinde Herisau – einer Gegend, die traditionell sehr militärfreundlich ist – willkommen. Das Jahr 2022 werde für alle Teilnehmenden des Grundausbildungslehrgangs ein spezielles werden. «Einerseits sicher für die neuen Absolventen, welche die Ausbildung in Angriff nehmen, und andrerseits für jene, die in diesem Jahr ihre Ausbildung abschliessen werden, denn sie sind hier, um Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu führen», sagte der Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit. Abschliessend wünschte Reutegger allen Teilnehmern des GAL 2021/2022 weiterhin viel Erfolg und den Neueintretenden, dass sie die Gastfreundschaft im Appenzellerland möglichst oft erleben können. Mit dem Fahnenmarsch und der Nationalhymne wurde die Eröffnungsfeier abgeschlossen.