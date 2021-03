Schwarze Zahlen Neues Hallenbad fast schon finanziert: Die Staatsrechnung von Appenzell Innerrhoden schliesst um fünf Millionen Franken besser ab als budgetiert Der Kanton Appenzell Innerrhoden kann einen positiven Rechnungsabschluss vorweisen – «trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds». Der gute Abschluss ist unter anderem auf hohe Steuereinnahmen, Kostendisziplin in den Departementen und die Maximalausschüttung der Nationalbank zurückzuführen.

Die Sonne scheint in Appenzell Innerrhoden auch finanziell: Der Kanton verzeichnet 2020 ein Plus von 3,6 Millionen Franken.

Bild: Benjamin Manser (16. November 2020)

Der Innerrhoder Säckelmeister Ruedi Eberle war guter Dinge, als er am Mittwoch im Kleinen Ratssaal in Appenzell die Staatsrechnung 2020 präsentierte. Diese schliesst bei einem Aufwand von 167 Millionen unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Aufwände und Erträge mit einem Gewinn von 3,6 Millionen Franken. Damit fällt das Ergebnis um 5,6 Millionen besser aus als budgetiert. Eberle ist zufrieden:

Ruedi Eberle, Innerrhoder Säckelmeister. Bild: PD

«Wir konnten in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein gutes Jahresergebnis erzielen.»

Zum positiven Jahresergebnis habe zum einen die «gute Kostendisziplin» in den Departementen beigetragen. «Der Sachaufwand ist um 2,2 Millionen tiefer ausgefallen als geplant, was zeigt, dass unsere Verwaltung mit den finanziellen Mitteln sehr sparsam umgeht», sagt Eberle.

Weiter konnte der Kanton auch im Jahr 2020 von der Maximalausschüttung der Schweizerischen Nationalbank profitieren, was sich in der Rechnung mit einem Plus von 2,5 Millionen Franken gegenüber dem Budget bemerkbar macht. Nicht zuletzt ist das gute Ergebnis laut Eberle aber auch auf die hohen Steuereinnahmen zurückzuführen: Der Kanton konnte im vergangenen Jahr Mehrerträge in der Höhe von fünf Millionen Franken erwirtschaften.

Mehr Steuern einzunehmen als zu budgetieren, sei in Innerrhoden «fast schon Gewohnheit», sagte Landesbuchhalter Josef Manser, der im Anschluss die Staatsrechnung im Detail erläuterte. Sicherheit habe man allerdings nie. Es sei schwierig, die Steuereinnahmen genau zu prognostizieren. Die Berechnungsgrundlage für das Budget bilden normalerweise die Steuereingänge per 31. August, wobei noch ein Wachstum von zwei Prozent dazugerechnet wird. «Wegen der Coronapandemie waren wir im vergangenen Jahr aber vorsichtiger und haben auf dieses Wachstum verzichtet.» Manser ist froh, dass sich die Zahlen nun trotzdem besser entwickelt haben. Sein Fazit klingt optimistisch:

Josef Manser, Landesbuchhalter AI. Bild: PD

«Den Innerrhoderinnen und Innerrhodern geht es gut.»

Drei Viertel des Hallenbads bereits finanziert

Die solide Finanzlage spiegle sich im Weiteren auch im nationalen Finanzausgleich, so Manser weiter. Beim Ressourcenindex hat Innerrhoden im Vergleich zum Jahr 2019 nochmals zugelegt: Der Wert ist von 91,1 (2019) auf 94,6 gestiegen, womit Innerrhoden immer mehr an der 100er-Marke kratzt. Kantone mit einem Index von höher als 100 gelten als ressourcenstark (Geberkantone), Kantone mit Werten unter 100 als ressourcenschwach (Nehmerkantone). «Der höhere Ressourcenindex bedeutet, dass die finanzielle Abhängigkeit vom Bund wie auch von den Geberkantonen gesunken ist», sagt Manser.

Laut Ruedi Eberle wirkt sich das gute Ergebnis auch auf den Finanzplan aus. «Die Mehreinnahmen bei den Steuern und Entgelten ermöglichen die Bildung einer weiteren Vorfinanzierung für das Hallenbad, welches somit bereits zu drei Viertel des gesprochenen Kredits finanziert ist.» Auf der Aufwandseite ist die Rechnung neben der Vorfinanzierung für das Hallenbad durch die 2020 geleistete einmalige Arbeitgebereinlage in die kantonale Versicherungskasse (0,9 Millionen) belastet. Gleichzeitig wurden in den Vorjahren gebildete Zusatzabschreibungen im Umfang von 0,4 Millionen und Vorfinanzierungen von 1,3 Millionen Franken für Anlagen, welche in der Zwischenzeit realisiert und in Betrieb genommen wurden, aufgelöst.

Tiefere Investitionen wegen Spitalstopps

Budgetüberschreitungen gab es im Weiteren bei den innerkantonalen Hospitalisationen. So fällt der Betriebskostenbeitrag an das Spital Appenzell (3,3 Millionen) um zwei Millionen Franken höher aus als budgetiert. Auch beim Personalaufwand gibt es Abweichungen: Die Personalkosten fallen um 1,1 Millionen höher aus als erwartet. Dies ist laut Eberle zum einen auf die Erhöhung der Entschädigung der Standeskommissionsmitglieder und des Kantonsgerichtspräsidiums zurückzuführen, welche im Budget 2020 noch nicht berücksichtigt worden sei. Zum anderen ist der höhere Personalaufwand gemäss dem Säckelmeister auf Stellenaufstockungen oder Auszahlungen von Überzeit- und Gleitzeitüberhängen zurückzuführen.

Die Nettoinvestitionen lagen 2020 mit 14,5 Millionen Franken um 5,8 Millionen Franken unter dem Budget. Dazu haben laut Eberle der Baustopp des AVZ+ wie auch der verzögerte Zahlungsfluss beim Hallbadneubau beigetragen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 93 Prozent. Das heisst: Zu 93 Prozent konnten die Nettoinvestitionen aus den erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das sei in Ordnung, sagt Landesbuchhalter Manser: «Wir haben nach wie vor Reserven und sind noch nicht auf Fremdkapital angewiesen.»

Steuereinbussen wegen Corona ab 2022

In den nächsten Jahren gelte es, den Fokus weiter auf die Investitionstätigkeit zu legen, so Eberle. «Aufgrund des guten Ergebnisses können wir unsere Pläne weiter verfolgen.» Gemeint ist das Hallenbad, das neue Verwaltungsgebäude sowie – je nach Entscheid an der Urne – die Arealentwicklung beim Spital Appenzell.

Was die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen anbelangt, hält sich Eberle mit Optimismus aber zurück:

«Wir können nicht garantieren, dass die Steuereinnahmen in Zukunft weiterhin so sprudeln werden.»

Laut Eberle könnten sich ab 2022 Steuereinbussen aufgrund der Coronakrise bemerkbar machen.

Eine Steuererhöhung komme für Eberle zurzeit nicht in Frage. Ein Sparprogramm, wie es in anderen Kantonen angedacht sei, falle ebenfalls ausser Betracht.

«Sorgsam mit dem Geld umzugehen, gehört für uns Innerrhoder zum ‹daily business›.»