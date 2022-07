Schwänberg Seilen, Schmieden und Drechseln: Kinder können sich im Schwänberg im mittelalterlichen Handwerk versuchen Vom 19. bis 21. August feiert der Herisauer Weiler Schwänberg sein 1200-jähriges Bestehen. Neben einem Freilichttheater werden Menschen in den Strassen des Weilers die Besucher mitnehmen auf eine Zeitreise. Einer von ihnen ist Andreas Stucki. Die Leidenschaft des Herisauers ist das Handwerk aus dem Mittelalter.

An der selber gebauten Seilerei von Andreas Stucki können Kinder ihre eigenen Seile drehen. Bild: PD

Vor 1200 Jahren wurde der Weiler Schwänberg erstmals urkundlich erwähnt. Die Örtlichkeit wird 821 in einer St.Galler Klosterurkunde als «suweinperac» bezeichnet und ist damit die älteste schriftlich erwähnte Siedlung des Appenzellerlandes. Diese Tatsache soll vom 19. bis 21. August gebührend gefeiert werden.

Am 20. und 21. August wird die Geschichte des Weilers in einem Freilichttheater gezeigt, für dessen Besuch Tickets erworben werden können. Der Schwänberg wird allerdings nicht abgesperrt und ist jederzeit für alle offen. Auch für jene, welche die Aufführungen nicht besuchen wollen, wird viel geboten.

Fasziniert vom Mittelalter

Andreas Stucki wohnt zwar nicht im Schwänberg, sondern im Herisauer Dorfkern, ist aber dennoch fasziniert vom Weiler. Eine weitere Faszination ist das Mittelalter – konkret das Handwerk aus jener Zeit. Seilen, Schmieden und Drechseln. Diese drei Handwerke wird er mit seinen Helfern im Schwänberg am Festwochenende präsentieren. Stucki ist es ein Anliegen, dass Kinder das Handwerk kennen lernen und auch ausprobieren können.

Die Gerätschaften, die der Primarschullehrer braucht, um das Handwerk auszuüben, hat er selbst gebaut. Als er mit seiner Familie zum ersten Mal einen Mittelaltermarkt besuchte, sei er fasziniert gewesen von dem Seilgeschirr. «Ich habe mich mit dem Standbetreiber unterhalten und durfte das Gerät fotografieren», erinnert sich Stucki. Zu Hause habe er mit dem Nachbau begonnen.

Gerätschaften Marke «Eigenbau»

Für das Seilgeschirr, mit dem mehrere Stränge durch eine Drehbewegung zu einem Seil verwickelt werden, habe er Haken benötigt. Um diese anzufertigen, habe er sich kurzerhand einen Amboss und eine Schmiedesse, also eine spezielle Feuerstelle, angeschafft. Im Laufe der Jahre baute Stucki zudem eine Drechselbank. Das handwerkliche Geschick des Herisauers kommt nicht von ungefähr. Stucki ist gelernter Mühlenbauer. Sein Wissen über das Mittelalter hat er sich teilweise in seiner Tätigkeit als Museumspädagoge im Museum Herisau angeeignet.

Am liebsten besucht er Mittelaltermärkte mit seiner Seilerei. Stucki sagt:

Andreas Stucki besucht die Festlichkeiten im Schwänberg mit seinem alten Handwerk. Bild: rak

«Die Herstellung von Seilen ist körperlich nicht anstrengend und wurde früher wahrscheinlich überwiegend von Kindern ausgeübt.»

Sie eigne sich ideal, um die Kinder miteinzubeziehen. Jeweils zwei Seile zeitgleich können in seinem Stand gedreht werden. Pro Seil braucht er einen oder zwei Gehilfen. Das Mitmachen ist gratis. Die Seile können am Schluss für je fünf Franken gekauft werden. «Wir zeigen das Handwerk aus Leidenschaft. Die fünf Franken decken gerade so unsere Unkosten», sagt Stucki.

Die Rohstoffe für die Seilherstellung bezieht er von einem modernen Seilhersteller. Am Festwochenende im Schwänberg wird Leinen angebaut, geerntet und weiter verarbeitet. Seile aus diesem Leinen zu fertigen, sei aber nicht möglich. Der Rohstoff müsse zuerst trocknen. An seinem Stand zeigt der Lehrer auch Seile aus anderen Materialien, wie beispielsweise Hanf, Sisal oder Baumwolle.

Ein Bewusstsein für das alte Handwerk schaffen

Neben der Seilerei bringt der Mittelalter-Fan auch seine Schmiede und die Drechslerei mit. Unterstützt wird er an den Ständen von seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar und anderen Helfern. Auch hier können Kinder Hand anlegen, und etwas drechseln oder ein kleines Hufeisen schmieden. Erfahrungsgemäss sei sein Stand ein Publikumsmagnet, sagt Stucki. Im Schwänberg freue er sich ganz besonders darauf, ein Publikum begrüssen zu dürfen, das sonst keine Berührungspunkte mit dem Mittelalter hat. «Es ist wichtig, ein Bewusstsein für diese Handwerke und ihre Geschichte zu schaffen. Für die Kinder ist es ausserdem ein tolles Erlebnis», so Stucki.

Seile, Gedrechseltes und Geschmiedetes: Andreas Stucki stellt an den Mittelaltermärkten allerhand her. Bild: rak

An den Mittelaltermärkten habe er schon viele schöne Momente erleben dürfen. «Das Volk ist immer friedlich und sehr interessiert. Man kann jeden ansprechen und tolle Gespräch führen», findet Stucki. Ihm sei auch noch nie etwas aus seinen selbst gemachten Ständen gestohlen worden. «Ich habe höchstens am Morgen mal jemanden gefunden, der darin geschlafen hat. Das war ein lustiger Moment», so der Marktfahrer. Besonders gefreut habe ihn ein E-Mail von der Mutter eines erwachsenen Sohnes aus dem Bündnerland: «Sie bestellte bei mir sein selbst gemachtes Seil, um es ihrem Sohn, der eine Führungsposition im Militär innehatte, als Symbol des Zusammenhalts zu schenken.»

Traum von einem Mittelaltermarkt in Herisau

Mit seinem mittelalterlichen Handwerk besucht Stucki auf Anfrage auch Schulen. Im Schulhaus Waisenhaus, wo er unterrichtet, konnte er sein Wissen vor einigen Jahren im Rahmen einer Projektwoche teilen. «Das war quasi das erste Heimspiel, nun folgt das zweite», sagt er und schmunzelt. Er hoffe, dass er seine Leidenschaft nicht das letzte Mal in Herisau zeigen dürfe: «Ich träume von einem mittelalterlichen Markt in Herisau. Am liebsten im Schwänberg. Die Kulisse wäre einmalig.» Gespräche für eine solche Veranstaltung hätten bereits stattgefunden. Wegen der Pandemie seien die Pläne aber auf Eis gelegt worden. Neben dem Markt würde der Primarlehrer gerne ein Freizeithaus realisieren, in dem er seine Gerätschaften ausstellen und zur Benutzung anbieten kann. Aktuell stehen diese nämlich, abgesehen von den vier bis fünf Wochenenden, an denen er Märkte besucht, im Keller seines Hauses in Herisau.

Alle weiteren Informationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten im Schwänberg und die Möglichkeit zur Reservierung für die Festspiele finden sich unter www.ft-schwaenberg.ch.