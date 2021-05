Schulsport

Orientierungsläufe sind gerade zu Pandemiezeiten sehr gefragt – dieses Jahr findet auch in Appenzell wieder einer statt

Das Schulprojekt des Schweizerischen OL-Verbandes macht dieses Jahr am 31. Mai und 1. Juni für Primarschülerinnen und -schüler in Appenzell Halt. Zu Gast ist am Vormittag des ersten Tages auch der Geschäftsführer des Schweizerischen OL-Verbands.