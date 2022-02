Schulraumerweiterung Platzproblem in der Schulanlage Nideren: Trogen scheint finanzierbare Notlösung gefunden zu haben Die Schulanlage Nideren in Trogen platzt aus allen Nähten. Doch für einen Neubau fehlt der Gemeinde das Geld. Nun scheint eine Lösung in Sicht: Ein Holzmodulbau könnte schnell und flexibel errichtet werden. Die Abstimmung über diese Option ist im Mai.

Der Platz im Schulhaus Nideren in Trogen ist eng geworden. Der Anstieg der Schülerzahlen 2020/2021 konnte bereits nicht mehr untergebracht werden. Es mussten Räumlichkeiten in der Kantonsschule Trogen gemietet werden. Bild: PD

«Zu schön, um wahr zu sein» – so lautete das Fazit eines Bürgers am Donnerstagabend, als die Gemeinde Trogen im Haus Vorderdorf ihre Lösung zur Schulraumerweiterung vorstellte. Diese sieht einen modularen Holzbau vor. Gemäss Architekt Christoph Giger, Raumpioniere GmbH, sei dieser Modulbau einem konventionellen Gebäude ebenbürtig, weise aber eine hohe Flexibilität auf. «Die Anzahl Stockwerke kann bei Bedarf relativ schnell verändert werden.» Die einzelnen Module werden vorgefertigt geliefert und an die Fundamente festgeschraubt.

Zu stehen käme der Längsbau auf der Schulanlage Nideren. Vier Klassenzimmer und zwei Gruppenräume würde er beinhalten. Und das alles fristgerecht bis 2023. Bis dann braucht die Gemeinde nämlich dringend zusätzlichen Schulraum. Im Mai findet die Abstimmung über die Schulraumerweiterung statt. Rund 1,7 Millionen Franken würde diese Lösung Trogen kosten – den Grossteil allerdings in Form von Mieten. Darum würde auch der Nettoverschuldungsquotient nicht über die 200-Prozent-Grenze ansteigen, die wiederum kantonale Aufsichtsmassnahmen zur Folge hätte.

Konventioneller Neubau wäre zu teuer

Links käme der Holzmodulbau zu stehen. Visualisierung: Werner Meier, Trogen

Die Gemeinde Trogen sieht sich seit sechs Jahren mit steigenden Schülerzahlen konfrontiert. Ein Neubauprojekt respektive eine Erweiterung der Primarschulanlage Nideren wurde bereits 2016 in Betracht gezogen. Doch die finanzielle Situation Trogens liess eine Umsetzung nicht zu. Vier Millionen Franken hätte damals die Investition betragen, der Nettoverschuldungsquotient wäre damit auf 219 Prozent gestiegen. Die Gemeinde verwarf daraufhin dieses Vorhaben. Händeringend wurde nach einer neuen Lösung gesucht.

Eine Lösung braucht es auf das Schuljahr 2023/2024

Die Zeit drängt. Um das Platzproblem in der Schule zu entschärfen, hatte die Gemeinde ab Sommer 2019 Räumlichkeiten in der Kantonsschule Trogen gemietet. Der Vertrag läuft bis Sommer 2023. Eine Verlängerung ist nicht möglich, da die Kantonsschule Eigenbedarf angekündigt hat. Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr listete am Donnerstagabend zahlreiche Anschlusslösungen auf, die für jenen Sommer 2023 geprüft worden waren. Doch entweder schienen sie zu teuer oder die Baumassnahmen hätten zu lange gedauert. Neben dem Holzmodulbau würden sich einzig die Condecta-Schulcontainer innert nötiger Frist realisieren lassen. «Diese sind aber nur als Übergangs- und nicht als dauerhafte Lösung gedacht», so Altherr. Trotzdem sind sie nun die Ersatzoption, sollte die Zustimmung an der Urne zum Holzmodulbau ausbleiben.

Dorothea Altherr ist Gemeindepräsidentin von Trogen. Bild: PD

Miete läuft vorerst über zehn Jahre

Die Gesamtkosten von 1,7 Millionen Franken teilen sich in Mietkosten und einmalige Investitionen auf. Letztere betragen 180'000 Franken für die Vorbereitung des Platzes auf dem Nideren-Areal und 116'500 Franken für den Neubau des Geräteraumes, welcher auf die andere Seite der Treppe verschoben werden würde. Diese Kosten würden über die Investitionsrechnung abgerechnet. Die Miete von 145'500 zuzüglich Gebäudeunterhalt von 50'000 Franken wären jährlich fällig und würden über die Erfolgsrechnung abgebucht. Nach zehn Jahren kann sich die Gemeinde entscheiden, ob sie den Mietvertrag verlängern, den Rückbau des Gebäudes veranlassen (Kosten: 100'000 Franken) oder dieses gänzlich für 365'500 Franken kaufen will. «In jenem Fall würde aber eine neue Abstimmungsvorlage ausgearbeitet», versprach Altherr.

Projekt war an Versammlung nicht umstritten

An der öffentlichen Versammlung am Donnerstagabend war die Modullösung nicht umstritten. Angeregt wurde einzig, den Standort des Modulbaus in Richtung Weiher zu verschieben, was aber Altherr als nicht möglich einstufte. Für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach fehle das Geld und die Lebensdauer des Baus betrage rund 50 Jahre. Doch was geschieht, wenn der Modulbau an der Urne abgelehnt wird? Kommen dann die Condecta-Container zur Abstimmung? «Nein», sagte die Gemeindepräsidentin. Die Investitionen in den Schulraum gelten dann als gebundene Ausgaben, als Aufgabe, welche eine Gemeinde zwingend erfüllen muss. Die Kosten für die Condecta-Container betragen rund 40 Prozent im Vergleich zu denjenigen der Holzbaumodullösung.