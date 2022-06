Schulhausroman Autoren arbeiteten mit Jugendlichen zusammen: Am Schulhaus Hörli in Teufen entstanden drei Romane Während des Deutschunterrichts haben drei Klassen im Schulhaus Hörli in Teufen in Kooperation mit Autoren verschiedene Romane geschrieben. Die öffentliche Lesung ist am 9. Juni im Zeughaus.

Mit Hilfe von Schreibcoachs des Gesamtschweizerischen Grossprojekts «Schulhausroman» haben die Schülerinnen und Schüler ihre Romane erstellt. Bild: Sabrina Stübi

Im Schulhaus Hörli in Teufen wurde im vergangenen Dreivierteljahr viel geschrieben: Die drei 1. Sek-Klassen arbeiteten gemeinsam mit der Schriftstellerin Andrea Gerster und den beiden Autoren Peter Weber und Jyoti Guptara an verschiedenen Romanen. Die Klasse 1a hat über Influencerinnen geschrieben, die sich in einem Hotel bei den Weltmeisterschaften der Gamer wiederfinden. Die Klasse 1c widmete sich dem Bösewicht Frey, der die Totalherrschaft über Teufen anstrebt. Und die 1b konnte sich nicht auf einen Handlungsstrang einigen. Darum entstanden dort zwei Romane – ein Krimi in London, von den Mädchen geschrieben, sowie eine wild-fantastische Familiengeschichte, die von den Jungs stammt. Gemäss Richard Reich, Gründer und Co-Leiter des Projekts Schulhausroman, ist es nicht ungewöhnlich, dass kein Konsens erzielt werden kann. Er erwähnt eine Klasse in Belfort, in welcher die Schülerinnen und Schüler kürzlich überhaupt keine Einigung fanden und der Roman schlussendlich 15 verschiedene Schlussszenen erhielt. «Das hatte schon beinahe avantgardistische Züge», so Reich lächelnd.

Aber Platz hat so etwas im Projekt. Mehr noch: Es ist gewünscht, dass sich die Jugendlichen individuell einbringen. «Die einen sind vielleicht begabter im Schreiben, die anderen haben dafür mehr erzählerische Fantasie. Alle arbeiten ihren Stärken entsprechend mit», so Reich. Und noch eine Prämisse schwebt über den Schulhausromanen: Am Schluss muss ein fertiger Roman vorliegen. In rund 300 Schulklassen waren Autorinnen und Autoren seit Projektbeginn 2005 bereits für den Schulhausroman tätig. Und jedes Mal lag am Schluss ein gedrucktes Werk vor – auch wenn es manchmal etwas länger dauerte als ursprünglich geplant.

Die Ideen der Jugendlichen wurden umgesetzt

Im Schulhaus Hörli haben die Jugendlichen an zehn Halbtagen während des Deutschunterrichts an den Romanen gearbeitet. Konkret heisst das: Die Schülerinnen und Schüler diskutierten über ihre Ideen, beschrieben die Orte, Figuren und Handlungsstränge. Die begleitenden Autorinnen und Autoren wurden dabei als «Text-DJs», wie sie Reich nennt, aktiv, nahmen das Geschriebene mit nach Hause und brachten es in eine kompilierte Fassung – einen Remix eben. Ein intensiver Prozess. Für die Jugendlichen wie auch die Autoren. Reich weiter: «Vielfach haben die Autorinnen und Autoren eine Vorstellung, worüber sie mit den Jugendlichen gerne schreiben würden. Doch jene haben ihre eigenen Ideen.» So geschehen bei Autor Gerhard Meister, dem beim Besuch im Emmental ein Werk voll Bauernromantik vorschwebte. Die Klasse selbst entschied sich für eine Geschichte über illegale Autorennen. Die Jugendlichen sind frei in der Themensuche. Oder fast. Reich erinnert sich an eine Klasse im Welschland, die einen Kifferroman schrieb. Auf Wunsch der Schulleitung mussten sie das ändern. Also machten die Jugendlichen aus den Joints Kräutersandwiches. «Die Geschichte wurde so sogar noch lustiger als vorher.»

Öffentliche Lesung im Zeughaus Teufen

Reich nennt die Schulhausromane ein Kunstprojekt im schulischen Kontext. Rechtschreibung oder Grammatik sind beim Schreibprozess ausser Kraft gesetzt. Fantasie und Konsensfindungen sind gefragt. «Gemeinsam an einem Roman zu arbeiten, ist eine wertvolle Erfahrung für die Jugendlichen.» Die Teufner Romane sind mittlerweile fertig geschrieben, lektoriert und gedruckt. Nun werden sie der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Zeughaus lesen die jungen Autorinnen und Autoren am 9. Juni um 19 Uhr in Anwesenheit ihrer Schreibcoachs ausgewählte Szenen vor und signieren ihre Werke. Anschliessend können die Romane über den Buchhandel bestellt werden. Unterstützt wurde das hiesige Projekt unter anderem von der Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden.