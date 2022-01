Nächstes Schuljahr Neun Stellen sind auf kommenden Sommer hin noch zu besetzen: Vakanzen in der Schule Herisau Gleich mehrere Lehrpersonen werden für das kommende Schuljahr in Herisau gesucht. Die Schulleitung gibt jedoch Entwarnung: So dramatisch wie die Situation aussehen mag, ist sie nicht.

In der Schule Herisau wird auf kommendes Schuljahr hin ein markanter Schülerzuwachs verzeichnet. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

In der Schule Herisau werden insgesamt neun Klassen-, Fach- und Ergänzungslehrpersonen auf den kommenden Sommer hin gesucht. Ein entsprechendes Inserat wurde in den vergangenen Tagen mehrfach in den lokalen Medien publiziert. Personalengpässe drohen unter anderem in den Schulhäusern Müli, Ifang, Langelen und Landhaus. Gemäss Michael Häberli, Abteilungsleiter Schule, sei die Situation aber nicht so schlimm, wie sie auf den ersten Blick anmutet. Bei insgesamt 180 Lehrerinnen und Lehrern seien neun Vakanzen nichts Aussergewöhnliches. Und: «Wenn jetzt April wäre, würde ich mir Sorgen machen. Denn das würde bedeuten, wir hätten viele Kündigungen erhalten.» Sind die offenen Stellen aber bereits jetzt bekannt, seien deren Ursache in der regulären Fluktuation begründet.

Michael Häberli, Abteilungsleiter Schule in Herisau. Bild: PD

Ein grosser Teil sei auf Pensionierungen zurückzuführen. Ein weiterer Grund, dass aktuell Lehrpersonen in Herisau gesucht werden, ist, dass die Anzahl Schülerinnen und Schüler auf kommendes Schuljahr hin markant ansteigt. Im Sommer 2021 wurden noch 1587 gezählt, in diesem Sommer werden es bereits 1622 sein. «Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, schreiben wir die nötigen Stellen – darunter auch Kleinpensen – bereits jetzt aus», so Häberli weiter.

Zuversicht trotz Lehrermangel

Gemeinderätin Irene Hagmann, Ressortchefin Schule. Bild: PD

Der Abteilungsleiter Schule in Herisau zeigt sich zuversichtlich, dass die offenen Stellen bis zum Sommer hin besetzt werden können – trotz eines aktuell schweizweiten Mangels an ausgebildeten Lehrkräften. Dieser Auffassung ist auch Schulpräsidentin Irene Hagmann. «Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber mit einer modernen Infrastruktur», sagt sie auf Anfrage. Der Kanton habe jüngst die Löhne für Junglehrpersonen nach oben angepasst und die IT sei in den einzelnen Schulhäusern im grossen Rahmen ausgebaut worden. Zudem würden mit dem sogenannten Herisauer Rahmen in den 3. bis 6. Klassen neue Lehr- und Lernformen eingeführt werden. Sorgen, dass die Stellen nicht rechtzeitig besetzt werden können, hat Hagmann darum nicht.

Stellvertretungsregelungen als grosse Schwierigkeit

Anders sieht es bei den Stellvertretungsregelungen aus. Dort sei es seit Monaten «sehr, sehr schwierig», geeignetes Personal zu finden, führt Häberli aus. Ein Grund ist die Pandemie. Viele Lehrpersonen müssen sich in Quarantäne begeben. Die Schulen sehen sich vor der Herausforderung, schnell geeignete Ersatzkräfte aufzubieten, um den Schulunterricht aufrechterhalten zu können. Da alle Schulen aber mit demselben Problem zu kämpfen haben, werden Stellvertretungen derzeit händeringend gesucht.

In der Schule Herisau wird auf verschiedene Notlösungen zurückgegriffen, um der Problematik zu begegnen. Einerseits werden die Pensen bestehender Arbeitskräfte wenn möglich aufgestockt. Andererseits springen Pensionierte und Pädagogik-Studenten ein, wenn kurzfristig ein Personalengpass besteht. Für eine kurze Übergangszeit könne es auch sein, dass einige Lektionen ausfallen, so Häberli weiter. Eine Betreuung der Kinder werde aber bei Bedarf jederzeit gewährleistet. Nichtsdestotrotz hofft der Abteilungsleiter Schule, auch bei den Stellvertretungen mindestens längere Ausfälle vollständig abdecken zu können. «Die letzten Jahre haben wir es auch immer noch rechtzeitig geschafft. Darum wird uns das hoffentlich auch dieses Mal gelingen.»