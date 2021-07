Schule Er wollte höchstens zwei Jahre bleiben: Nach 41 Jahren als Lehrer in Herisau geht Lukas Pfiffner in Pension Nach mehr als vier Jahrzehnten als Lehrer in Herisau lässt sich Lukas Pfiffner vorzeitig pensionieren. Der 62-Jährige engagierte sich im Klassenzimmer und darüber hinaus. Wegbegleiter erinnern sich.

Hunderte Schülerinnen und Schüler hat Lukas Pfiffner in Herisau unterrichtet. Bild: Erich Brassel

Wenn am Freitag die Sommerferien beginnen, endet für Lukas Pfiffner eine Ära an der Schule Herisau. Zwei Jahre wollte er bleiben, 41 unterrichtete er schliesslich im Dorf und engagierte sich stets über das Klassenzimmer hinaus: als Schulhausvorsteher, Kinderfestspeaker, Vorstandsmitglied des Kantonalen Lehrerverbandes oder als Verfasser zahlreicher Medientexte zu schulischen Themen.

«Ein Lehrer mit viel Herzblut»

Irene Hagmann, Schulpräsidentin in Herisau. Bild: PD

Während Pfiffners Zeit in Herisau führten verschiedene Personen das Schulpräsidium. Von 2006 bis 2019 war dies Annette Joos, seither wird das Ressort von Irene Hagmann geleitet. Die beiden schreiben: «Ein Lehrer mit viel Herzblut, humorvoll, kritisch, sportlich und sportbegeistert, engagiert und tolerant. So kennen wir Lukas Pfiffner. Sein Interesse galt neben der Schule dem Sport und dem Journalismus.» Durch seine Vielseitigkeit und Offenheit habe er oft neue Aspekte in die Diskussionen eingebracht. In der Rolle des Schulhausvorstehers habe er sich nicht gescheut, unbequem zu sein und für die Anliegen «seiner» Lehrerinnen, Lehrer und Schüler zu kämpfen. Als Insider sei er der ideale Berichterstatter, wenn es um Themen im Umfeld der Schule ging.

Annette Joos, ehemalige Schulpräsidentin, Herisau. Bild: PD

«Zentral aber war für Lukas immer seine Arbeit als Lehrer, bei der er meist ruhig und entspannt wirkte, die Kinder ernst nahm, förderte und forderte. Hunderte Schülerinnen und Schüler werden ihre Schulzeit bei Lehrer Pfiffner in Herisau in guter Erinnerung behalten.»

Wichtige Werte mit auf den Weg gegeben

Einer dieser Schüler war der heutige NHL-Profi Timo Meier. Zwei Jahre in der Mittelstufe war Lukas Pfiffner Lehrer des heutigen Eishockeystars.

NHL-Spieler Timo Meier war Lukas Pfiffners Schüler. Bild: Brandon Magnus / Getty Images

«Er war stets unterstützend, hatte eine gute Linie und auch der Humor hatte stets Platz im Schulzimmer», erinnert er sich. Lehrer Pfiffner habe Verständnis für die Situation der Sportler in der Klasse gehabt. Es gab Raum für den Sport, aber der Lehrer habe darauf geachtet, dass der schulische Fokus stimmte. «Für viele war er ein wichtiger Teil der Kindheit, hat geholfen, richtige Werte auf den Weg mitzugeben», sagt Timo Meier.

Offen für Neuerungen

In einem Teilzeitpensum tätig, unterrichtete Lukas Pfiffner zuletzt während sieben Jahren im Schulhaus Landhaus mit Margrith Hartmann jeweils dritte und vierte Klassen. Wie erlebte sie die Zusammenarbeit? «Sie gestaltete sich von Anfang an sehr unkompliziert. Er war ein verlässlicher Partner und stets bereit, zu helfen.»

Jobsharingpartnerin Margrith Hartmann. Bild: PD

Schreibarbeiten habe er meist mit der Bemerkung erledigt: «Du weisch jo, i mach da gern.» Die Kinder hätten ihn wegen seiner Authentizität, seines Humors und seiner lustigen Beispiele geliebt, die er aus dem schulischen Umfeld kreierte. «Aber sie spürten auch die Liebe und das Interesse, die er jedem Einzelnen von ihnen entgegenbrachte», sagt Margrith Hartmann. Den vielen Neuerungen der letzten Jahre (Lehrplan 21, neue Beurteilung, Fernunterricht) habe er immer eine gute Seite abgewinnen können. «Mit seinem Optimismus hat er mich oft dazu ermuntert, die Sache auch von der anderen Seite zu betrachten.» Die Jobsharingpartnerin werde sein Pfeifen aus dem Schulgang oder Nebenzimmer vermissen.

Engagiert für gute Arbeitsbedingungen

Lukas Pfiffner engagierte sich im kantonalen Lehrerverband LAR und vertrat im Vorstand die Mittelstufe. LAR-Präsident Michael Weber schreibt:

«Er verkörpert in vielerlei Hinsicht das Idealbild eines Lehrers: verwurzelt und wohnhaft am Schulort, engagiert in Vereinen und im Lehrerverband.»

Michael Weber, Präsident Verband Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer. Bild: David Scarano

Mit Lukas Pfiffner verliere der LAR einen treuen Mitstreiter für die Bildung, für die Anstellungsbedingungen der Lehrkräfte und somit für das Wohl der Schülerinnen und Schüler. Pfiffner verfasste über viele Jahre die Vorstandsprotokolle, und er war das Bindeglied zur Presselandschaft Ostschweiz. «Seine Kenntnisse über die Schulverhältnisse in Herisau, seine lockere und ungezwungene Art wie auch seine grosse Zuverlässigkeit werden wir vermissen», schliesst Michael Weber.

Aus Kollegen wurden Freunde

Der ehemaliger Berufskollege Hans-Ulrich Sturzenegger begegnete Lukas Pfiffner erstmals vor gut vierzig Jahren in der Ortskonferenz, in der die Lehrer organisiert sind. «Es war während seiner dritten Schulwoche als Lehrer. Weder er noch ich dachten damals, dass wir uns einmal im Vorstand und somit an vorderster Front für zeitgemässe Arbeitsbedingungen ins Zeug legen würden», so Sturzenegger.

Hans-Ulrich Sturzenegger, ehemaliger Lehrerkollege. Bild: PD

Aus dieser intensiven Zusammenarbeit und jener im gemeinsamen Leiten der Ferienkolonie oder beim Singen Seite an Seite im Tenor des Lehrerchores habe sich eine Freundschaft entwickelt, die Bestand haben wird. «Ich lernte seine fast unermessliche Hilfsbereitschaft und seine Zuverlässigkeit kennen, die zu seinen Charaktereigenschaften gehören, wie das pfiffige Argumentieren.» Nie werde er dabei laut, setze sich aber bestimmt dafür ein, was ihm wichtig ist. Hans-Ulrich Sturzenegger ist überzeugt:

«Wichtig sind ihm seine Mitmenschen, seine Freundschaften, seine Schülerinnen und Schüler. Ich glaube sogar, dass er deshalb Lehrer geworden ist.»