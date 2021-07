Schulabgänger 94 Prozent haben eine Lösung: Ausserrhoder Jugendlichen gelingt der Einstieg in die Berufsbildung und an die Mittelschule Ein Grossteil der Schulabgänger in Appenzeller Ausserrhoden weiss, wie es nach den Sommerferien beruflich weitergeht. Dies zeigt eine Umfrage des Kantons. Es gibt aber auch noch freie Lehrstellen.

297 Lernende in Ausserrhoden beginnen eine Berufslehre.

(kk) Das Ausserrhoder Departement Bildung und Kultur zieht eine positive Bilanz aus der diesjährigen Befragung der Schulabgängerinnen und -abgänger aus der Volksschule und den Brückenangeboten: Rund 94 Prozent der Lernenden haben einen Einstieg in die Berufsbildung und in die Mittelstufe gefunden. Dies teilt die Kantonskanzlei in einer Medienmitteilung mit.

Demnach schliessen 505 Lernende diesen Sommer die Volksschule ab. Direkt in eine Berufslehre steigen 297 Lernende ein, rund 132 wählen den Weg an eine weiterführende Schule. Zum zweiten Mal in Folge schaffen damit rund 85 Prozent der Lernenden den direkten Einstieg in die Berufsbildung und an eine Mittelschule. Insgesamt 60 Lernende haben sich für ein einjähriges Brückenangebot und vier für eine andere Zwischenlösung entschieden. Insgesamt 12 Lernende (rund 2 Prozent) wussten zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht, wie es nach der Volksschule weitergeht.

100 Lehrstellen sind noch offen

74 Lernende verlassen diesen Sommer das Brückenjahr. 46 davon beginnen mit einer Berufslehre, fünf besuchen eine weiterführende Schule, vier wählen eine andere Lösung und 19 sind noch auf der Suche nach einer Lösung. Ende Juni dieses Jahres waren 430 Lehrverträge genehmigt, heisst es in der Mitteilung weiter. Das entspricht etwa dem Durchschnitt der letzten Jahre. In Appenzell Ausserrhoden stehen noch über 100 Lehrstellen offen. Das Departement Bildung und Kultur geht davon aus, dass in den Monaten Juli und August etwa 60 weitere Lehrverträge abgeschlossen und genehmigt werden.

Lernende aus der Volksschule und den Brückenangeboten, die derzeit noch nicht wissen, wie es nach der Schule weitergeht, erhalten Unterstützung durch die Berufsberatung und weitere Fachpersonen.