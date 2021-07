Schlatt-Haslen Bezirksrat Schlatt-Haslen wieder komplett: Wilfried Segmüller ist neuer stillstehender Hauptmann Mit einer Zweidrittelmehrheit wählten die Stimmbürger von Schlatt-Haslen am Freitagabend den 61-jährigen Wilfried Segmüller zum neuen stillstehenden Hauptmann.

Die ausserordentliche Bezirksgemeinde war nötig, weil am Sonntag zuvor an der Urne niemand das absolute Mehr erreicht hatte. Wenn man bedenkt, dass zeitgleich ein EM-Spiel der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft übertragen wurde, darf von einem grossen Aufmarsch in der Kirche Schlatt gesprochen werden.

Drei Namen gerufen

Die Bezirksgemeinde dauerte nicht einmal 15 Minuten. Gerufen wurden die Namen jener Männer, die bereits beim Urnengang Stimmen erhalten hatten: Wilfried Segmüller (Schlatt), Manfred Koller (Enggenhütten) sowie Bezirksrat Albert Sutter. Dieser ergriff das Wort und wies darauf hin, dass die drei Bezirksräte bereits im Vorfeld bekannt gegeben hatten, dass sie für die Wahl als stillstehender Hauptmann nicht zur Verfügung stehen. Er bat darum, einen der beiden Kandidaten zu wählen, die sich bereit erklärt haben, das Amt freiwillig zu übernehmen. Weiter machte er darauf aufmerksam, dass es für die längerfristige personelle Planung innerhalb des Bezirksrates mehr Sinn mache, eine neue Person in den Rat zu holen.

Klares Ergebnis

Das Wahlprozedere ging schnell über die Bühne. Hauptmann Dominik Brülisauer konnte das deutliche Stimmenmehr für Wilfried Segmüller ausmachen, diesen als neuen stillstehenden Hauptmann verkünden und im Bezirksrat willkommen heissen. Nur ein paar Minuten später notierte sich der Gewählte bereits das Datum der ersten Bezirksratssitzung, während vor der Kirche viele ihre Handys hervorholten und zur Kenntnis nehmen mussten, dass die Schweizer Nationalmannschaft im Elfmeterschiessen gegen Spanien verloren hatte. Es kann eben nur einer gewinnen!