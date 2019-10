Mit acht Toren zum ersten Dreier - Der SC Herisau gewinnt das Heimspiel gegen Bellinzona Eishockey 1. Liga: Deutliche Verhältnisse, aber ein spätes Ende beim Herisauer Sieg gegen Bellinzona. Lukas Pfiffner

Herisaus Verteidiger Yanneck Hofstetter (rechts) befreit vor dem Tessiner Fabiano Locatelli.Bild: Lukas Pfiffner

Acht Tore schoss der SCH vorgestern Samstag bis zur 53. Minute, so viele wie in den vier ersten Partien zusammen (ohne die Penalties in Luzern). Trotzdem wurde Trainer Markus Rechsteiner während des Timeouts laut: Er appellierte an die Mannschaft, in der Schlussphase die Konzentration hoch zu halten. Innert 56 Sekunden hatte Herisau gegen Bellinzona nämlich zwei Treffer erhalten.

Von «Tessiner Anschlusstoren» sprach Markus Bachschmied, der diesmal als Speaker amtete. Der Vorsprung betrug allerdings immer noch vier Einheiten - und gefährdet war der verdiente Erfolg nicht mehr.

Aus mehreren Gründen ein langer Abend

Ein langer Abend wurde es im Sportzentrum. Um 17.30 Uhr war offizieller Spielbeginn, erst um 20 Uhr war die Partie beendet – wegen verspäteten Scheibeneinwurfs, Wasser auf dem Eis nach den Pausen, einer Behandlung eines Linienrichters, mehrfacher Schwierigkeiten bei der Zeit- und Strafenanzeige, einer kombinierten Faust-/Schwingeinlage zwischen Jeitziner und Rigo sowie der Pflege des Tessiner Verteidigers Roselli. Dieser war von Eigenmann mit einem überharten Check angegangen worden (47.).

Wegen der Verletzungen von Marco Koller (der länger ausfallen wird) und Thomas Hoffmann war das Kader der Gastgeber vor allem in der Abwehr ausgedünnt. Wie schon am Mittwoch in Grüsch spielte Inauen in der Verteidigung. Im Angriff kam Rotzinger als Center in der zweiten und vierten Linie zu Doppeleinsätzen. Für die Ausserrhoder war es im fünften Spiel der erste Saisonsieg über 60 Minuten; mit den drei Punkten überholten sie Bellinzona und liegen auf Platz neun. Erleichterung war nach dem Spiel bei Präsident Dario Heinrich zu spüren. Eine statistische Verbesserung wird allerdings nötig sein; mit einem Punkt pro Spiel sind die Playoffs nicht zu erreichen.

Der erste Herisauer Schuss bringt die Führung

Der SCH ging mit dem ersten Schuss durch Gartmann schon nach 25 Sekunden in Führung und gab diese nie mehr ab. Die Einheimischen kombinierten sich zeitweise zügig durch die Mittelzone. Es gelangen ihnen ein paar schöne Tore, etwa durch Timo Kollers Vorstoss und verzögerten Abschluss in die hohe Ecke (20.) zum 3:1, Graus bemerkenswerten Lauf (29.) zum 4:2 oder Popps flachen Einschieber (32.) nach einem Energieanfall Speranzinos zum 5:2.

Allerdings hatten die Gastgeber um die Spielmitte herum durchaus auch schwierige Phasen. Einfach gesagt: Sie befreiten sich aus diesen mit ihren Toren. Bellinzona war lange erstaunlich wenig inspiriert. Das eine oder andere Geschenk der Herisauer nahmen die Gäste an, wie in der Szene nach zehn Minuten: Bauer und seine Vorderleute waren sich nicht einig, und Terzago (der auffälligste Tessiner) hatte nach dem Ausflug des Herisauer Torhüters auf dem Weg zum 2:1 leichtes Spiel.

Herisau – Bellinzona 8:4 (3:2, 3:0, 2:2)

Sportzentrum. – 216 Zuschauer. – Sr. Gundel, Torti/Bopp.

Tore: 1. (0:25) Gartmann 1:0. 5. Bleiker (Speranzino, Rotzinger) 2:0. 10. Terzago (Spinedi, Pinana) 2:1. 20. (19:07) T. Koller (Gartmann) 3:1. 20. (19:53) Spinedi (Terzago, M. Juri) 3:2. 29. Grau (Eigenmann, Pace) 4:2. 32. Popp (Speranzino, Rotzinger) 5:2. 34. Bommeli (Jeitziner, T. Koller) 6:2. 42. Speranzino (Popp) 7:2. 52. (51:53) Bommeli (Inauen, Ausschluss Jeitziner!) 8:2. 53. (52:02) Morotti (P. Juri, Pedrani, Ausschluss Jeitziner) 8:3. 53. (52:58) Terzago (P. Juri, De Bernardi) 8:4.

Herisau: Bauer; Inauen, Jeitziner; Homberger, Hofstetter; Bleiker, Olbrecht; Bommeli, T. Koller, Gartmann; Popp, Rotzinger, Speranzino; Grau, Pace, Eigenmann; Hausammann, Jäppinen.

Bellinzona: Canepa; Biasca, Pinana; Marchetti, Rigo; Rosselli, De Bernardi; D’Andrea; Spinedi, M. Juri, Terzago; Capella, Lakhmatov, Guidotti; Sartori, P. Juri, Pedrani; Gaeta, Locatelli, Morotti.

Strafen: Herisau 3 mal 2 Minuten plus 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe Eigenmann (Check gegen den Kopf), Bellinzona 4 mal 2 Minuten.

Bemerkungen: Herisau ohne M. Koller und Hoffmann (verletzt) sowie Grüter (krank). Pfostenschüsse: 26. Spinedi und 50. Rotzinger.