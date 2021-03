Rücktritt Monika Bodenmann-Odermatt hört als Ausserrhoder Tourismus-Präsidentin auf: Nachfolgerin steht in den Startlöchern Monika Bodenmann-Odermatt hat auf die kommende Generalversammlung hin ihren Rücktritt als Verwaltungsratspräsidentin der Appenzellerland Tourismus AG eingereicht. Der Verwaltungsrat schlägt Pascale Sigg-Bischof als Nachfolgerin vor.

Monika Bodenmann-Odermatt mit Andreas Frey, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus. Bild: APZ

Nach neun Jahren Einsatz für die Ausserrhoder Tourismusbranche hat Monika Bodenmann-Odermatt ihren Rücktritt auf die kommende Generalversammlung vom 26. Mai erklärt. Das teilte Appenzellerland Tourismus AG am Donnerstag mit.

Die Kantonsrätin aus Waldstatt blicke auf faszinierende, lehrreiche und enorm bereichernde Jahre zurück, heisst es in der Mitteilung. Nun sehe sie die Zeit gekommen, um etwas Neuem Platz zu machen.

Pascale Sigg-Bischof soll Monika Bodenmann-Odermatt ablösen

Der Verwaltungsrat der Appenzellerland Tourismus AG schlägt gemäss Medienmitteilung den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung Pascale Sigg-Bischof zur Wahl als Präsidentin vor.

Pascale Sigg-Bischoff, Gemeinderätin und Kantonsrätin aus Teufen. Bild: Pd

Für die Suche nach einer Nachfolge hat der Verwaltungsrat unter Leitung des Vize-Präsidenten Thomas Baumgartner eine interne Kompetenzübersicht der übrigen Verwaltungsratsmitglieder erarbeitet und aus den Lücken ein entsprechendes Profil erstellt. «Der Verwaltungsrat freut sich, mit Pascale Sigg-Bischof eine im Kanton sehr gut vernetzte Persönlichkeit gefunden zu haben», schreibt die Organisation.

Die zweifache Mutter ist in Teufen aufgewachsen, führt das Vermittleramt Appenzeller Mittelland, präsidiert und leitet die Schlichtungsstelle für Miete und nichtlandwirtschaftliche Pacht sowie die Schlichtungsstelle bei Diskriminierung im Erwerbsleben im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Pascale Sigg-Bischof hat diverse juristische Weiterbildungen besucht und blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Vermittlertätigkeit. Zudem gehört sie dem Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden und dem Gemeinderat in Teufen an.

«Ein neues Themengebiet und eine neue Branche im Rahmen dieses Mandats kennen zu lernen, interessiert und motiviert mich», sagt Sigg. «Ich pflege seit jeher eine enge Bindung und habe viel Herzblut für das Appenzellerland. Hier bin ich aufgewachsen und glücklich verheiratet. Hier fühle ich mich zu Hause.»

«Pascale Sigg-Bischof ist eine engagierte, lösungsorientierte und verbindende Persönlichkeit. Sie wird sich schnell in der hiesigen Tourismusbranche zurechtfinden und Appenzellerland Tourismus AR vorwärtsbringen», davon ist Thomas Baumgartner, Vize-Präsident von Appenzellerland Tourismus AR zusammen mit dem ganzen Verwaltungsrat überzeugt.