Rotwildjagd Umweltverbände legen Rekurs gegen Jagd im Jagdbanngebiet Säntis ein Die Umweltverbände Pro Natura und WWF sind der Meinung, dass eine weitere Bejagung der Rothirsche im Jagdbanngebiet Säntis bundesrechtswidrig sei. Sie legen darum Rekurs gegen die kantonale Verfügung zur Bestandesregulierung im Jagdbanngebiet ein.

Die Umweltverbände bedauern, dass sie vom Verbandsbeschwerderecht Gebrauch machen müssen, sehen dies aber als einziges Mittel. Bild: pd

Seit über zehn Jahren werden im Eidgenössischen Jagdbanngebiet Säntis auf Innerrhoder Seite Hirsche gejagt. In Jagdbanngebieten darf aber nur in Ausnahmefällen gejagt werden. Nun schalten sich die Umweltverbände Pro Natura und WWF ein. Sie sind der Ansicht, dass der Kanton Appenzell Innerrhoden kein strategisches Ziel zur Beendigung der Jagd im geschützten Gebiet habe und die derart praktizierte Hirschregulierung aus ihrer Sicht bundesrechtswidrig sei. Sie fechten die diesjährige Verfügung zur Bestandesregulierung im Jagdbanngebiet an.

In einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreiben die Verbände, dass der Wald im Eidgenössischen Jagdbanngebiet Säntis und dem angrenzenden Weissbachtal unter Druck stehe. Er verjünge sich aus verschiedenen Gründen nicht mehr in genügendem Mass. Einerseits lasse der lang verfolgte, unnatürliche Waldbau mit viel zu dichter und dunkler Fichtenbestockung kaum natürliche Verjüngung zu und biete einen unzureichenden Lebensraum für Wildtiere.

Andererseits sei die Rothirschpopulation gewachsen und die damit verbundenen Schäden an Bäumen hätten zugenommen. Die landwirtschaftliche Sömmerung im Jagdbanngebiet führt zu einem geringeren Nahrungsangebot für den Rothirsch in Offenflächen und die Freizeitnutzung treibt die Hirsche zusätzlich vom Offenland in den Wald, schreiben die Umweltverbände.

Massnahmen von 2017 ungenügend umgesetzt

Diese Zusammenhänge hat auch der Kanton Appenzell Innerrhoden erkannt und 2017 das Konzept «Wald & Hirsch» erarbeitet. Darin sind Massnahmen in den Bereichen Jagd, Forst, Landwirtschaft, Freizeitnutzung und Kommunikation vorgesehen. Nach Ansicht der Umweltverbände werden die Massnahmen jedoch nur unzureichend umgesetzt. Während die jagdlichen Massnahmen seit 2017 realisiert werden – inklusive schwerpunktmässiger Bejagung im Jagdbanngebiet Säntis – wurden die Massnahmen im Bereich Wald erst seit zwei Jahren intensiviert. In den Bereichen Landwirtschaft und Tourismus hapert die Umsetzung.

Diesen Frühling hat die Landsgemeinde die Schaffung der dringend notwendigen Wildruhezonen abgelehnt und die Standeskommission hat beschlossen, die Alpbewirtschaftung im Jagdbanngebiet nicht an das tatsächliche Äsungsangebot anzupassen. Stattdessen sollen laut der Standeskommission «im Jagdbanngebiet genügend Hirsche geschossen werden».

Verbandsbeschwerde als einziges Mittel

In der Medienmitteilung schreiben die Umweltverbände weiter, dass das Eidgenössische Jagdbanngebiet Säntis ein integral geschütztes Gebiet sei, in dem gemäss Jagdbanngebietsverordnung nur in Ausnahmefällen Regulierungsmassnahmen angeordnet werden dürfen. Der Kanton Appenzell Innerrhoden stelle aber seit über zehn Jahren Ausnahmebewilligungen für die Bejagung der Rothirschpopulation aus. Die Verbände sind der Meinung, dass kein strategisches Ziel und keine zielgerichtete Planung bestehe, die darauf abzielt, kurz- oder auch erst mittelfristig die Jagd im Jagdbanngebiet wieder einzustellen. Sie schreiben:

«Ganz im Gegenteil wird die Jagd im Jagdbanngebiet offenbar als die entscheidende Massnahme verkauft, um der Wald-Hirsch-Problematik im Kanton Herr zu werden.»

Dies, obwohl eine Bestandesregulierung in einem Jagdbanngebiet die letzte Massnahme sein müsste. Pro Natura und WWF haben sich daher dazu entschlossen, die Verfügung zur Bejagung im EJBG für den Jagdwinter 2022/23 rechtlich anzufechten.

Die Umweltverbände bedauern in ihrer Medienmitteilung, dass sie nach so vielen Jahren des Entgegenkommens nun erstmals von ihrem Verbandsbeschwerderecht Gebrauch machen müssen. Es ist aus ihrer Sicht aber das einzige Mittel, um den Schutz des Lebensraums und die gesetzlich geforderte Erhöhung der Lebensraumqualität im Jagdbanngebiet Säntis durchzusetzen. (pd/ssd)