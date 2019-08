Ronja Blöchlinger reist an die WM Die 18-jährige Mountainbikerin aus Heiden hat sich für die übernächste Woche in Kanada stattfindenden Weltmeisterschaften qualifiziert. PD

Ronja Blöchlinger aus Heiden gehört dem Schweizer Aufgebot für die Weltmeisterschaften an: Die 18-jährige Absolventin der Sportlerschule Appenzellerland wurde für den Cross-Country-Bewerb der U-19 selektioniert. Die Weltmeisterschaften finden vom 28. August bis am 1. September im kanadischen Mont Sainte-Anne statt. Swiss Cycling ist in der Provinz Québec mit 11 Athletinnen und 21 Athleten vertreten. Ronja Blöchlinger erreichte an den Weltmeisterschaft des vergangenen Jahres in der Lenzerheide als beste Schweizerin ihrer Kategorie den sechsten Platz. (pd)