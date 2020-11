Reute steht ein investitionsfreies 2021 bevor An der Orientierungsversammlung informierte der Gemeinderat über den Voranschlag des kommenden Jahres sowie über den Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024. Die nächste grössere Investition ist mit der Sanierung der Rietstrasse erst für 2022 geplant.

Mit Einhalten der Sicherheitsmassnahmen konnte die Orientierungsversammlung vor Ort durchgeführt werden. Bild: Smilla Bühler

Am Montagabend fand in der Turnhalle des Schulhauses Dorf die Orientierungsversammlung für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Reute statt. Rund 20 Bürger folgten der Einladung. Gemeindepräsident Ernst Pletscher führte durch den Abend.

Der Voranschlag der Erfolgsrechnung geht von einem Aufwandüberschuss von rund 146'000 Franken aus. Der Überschuss könne dank des Eigenkapitals von über 2,5 Millionen Franken gut getragen werden, so Pletscher. Der Steuerfuss der natürlichen Personen soll bei 3,9 Einheiten beibehalten werden. Dies entspricht dem diesjährigen durchschnittlichen Steuerfuss in den Ausserrhoder Gemeinden.

Mit Hinblick auf die Rietstrasse wird 2021 nichts saniert

Auffällig am Voranschlag 2021: Für nächstes Jahr sind keine Investitionen vorgesehen. Die Entscheidung sei darauf zurückzuführen, dass in den vorherigen Jahren intensiv investiert wurde, besonders in die Wasserversorgung. 2022 ist die nächste grössere Investition geplant. Dann soll die Rietstrasse in zwei Etappen saniert werden. Die Strasse führt von Schachen durch die Hochebene des Najenrieds in Richtung Wolfhalden und muss bis spätestens 2025 erneuert werden.

Bezüglich des Bedenkens eines Bürgers, dass eine neue Strasse ein zu schnelles Fahren begünstigen würde, sagte Pletscher: «Es ist nicht vorgesehen, dass die Fahrbahn der Rietstrasse verbreitert wird. Aber es wird sicherlich ein Trottoir geben.» Der Gemeinderat verfolgt das Ziel, die Kosten der Sanierung deutlich unter einer Million zu halten. Pletscher betonte:

«Die Planung dieser Sanierung verlangt viel Vorbereitung. Noch sind dies nur Pläne, es ist noch nichts festgelegt.»

Jedes Ressort wurde einer Lagebeurteilung unterzogen

2022 soll das Schulhaus auch neue Regenrinnen bekommen und die Zonenplanung angegangen werden. Daneben wurde der Gemeinderat vom Amt für Bevölkerungsschutz aufgefordert, ein Konzept zur Wasserversorgung in Krisenzeiten zu erarbeiten. Dabei soll unter anderem eine Wasserpumpe ersetzt werden.

Dafür hat der Rat im Aufgaben- und Finanzplan in den Jahren 2024 und 2025 vorläufig je 125'000 Franken budgetiert. Durchschnittlich sind im Finanzplan von 2021 bis 2025 Nettoinvestitionen von knapp 390'000 Franken geplant.

Im Aufgaben- und Finanzplan hat der Gemeinderat ausserdem eine Lagebeurteilung für jedes Ressort vorgenommen. Dafür wurden Leitbilder und Ziele festgelegt. Im Bereich der allgemeinen Verwaltung sieht die Gemeinde in den kommenden Jahren besonders einer grossen Herausforderung entgegen: Bis 2029 werden alle Verwaltungsmitarbeitenden in Pension gehen. Pletscher:

«Wir beabsichtigen eine frühe Nachfolgeregelung anzugehen, um einen geschmeidigen Übergang zu garantieren.»