Lockerung des Drohnenverbots im Alpstein: Rega und TCS sollen fliegen dürfen Beim geplanten Drohnenflugverbot über dem südlichen Kantonsgebiet von Appenzell Innerrhoden soll es eine Ausnahmeregelung für Rettungsorganisationen wie die Rega und den TCS geben.

Ab 1. November dürfen wohl keine Drohnen mehr über dem Alpstein fliegen. Ralph Ribi

Bevor die Verordnung zum Jagdgesetz und mit ihr das Drohnenflugverbot in den Innerrhoder Grossen Rat kommt, hat die Standeskommission schon nachgebessert: Bereits in der Botschaft vom 30.Juni waren Ausnahmen für Katastrophen- und Personenschutz sowie für die Bewirtschaftung, gewerbliche Nutzung, Berichterstattung und für wissenschaftliche Zwecke vorgesehen gewesen. Bei der Beratung durch die Kommission für öffentliche Bauten, Verkehr, Energie, Raumplanung und Umwelt sei festgestellt worden, dass die Vorlage durch weitere Ausnahmetatbestände zu ersetzen sei, teilt die Ratskanzlei von Appenzell Innerrhoden mit. Der entsprechende Passus in der Botschaft an den Grossen Rat wurde um den Zusatz «die weiteren öffentlichen Interessen dienen» entsprechend ergänzt.

Drohnen sind sinnvoll zur Personensuche

Bei der Rega und dem TCS liegt kein gesetzlicher Auftrag vor, da sie privatwirtschaftlich organisiert sind. Die Standeskommission hält Abklärungen mit Drohnen im Zusammenhang mit Rettungsflügen für sinnvoll. Daher sollten diese bewilligt werden können. Die Rega muss sich nun aber nicht jeden einzelnen Drohneneinsatz bewilligen lassen. Vielmehr soll die Rettungsorganisation für eine bestimmte Periode – beispielsweise ein Jahr – eine Bewilligung erhalten. In diesem Dokument könnten die Details für die Ausübung der Drohnenflüge geregelt werden. Das Beispiel der Drohnenflüge zeige, so die Mitteilung weiter, dass es nicht ganz glücklich sei, wenn die bewilligungspflichtigen Ausnahmetatbestände abschliessend gefasst würden. Drohnen würden in immer mehr Bereichen Anwendung finden und es sei nicht auszuschliessen, dass mit der Zeit weitere Anwendungsmöglichkeiten von öffentlichem Interesse entstehen.

Geänderte Verordnung ab November in Kraft

Am 19.Oktober kommt die Revision der Verordnung zum Jagdgesetz im Innerrhoder Grossen Rat zur Verhandlung. Bei einem Ja dürfte das Drohnenflugverbot für das ganze südliche Kantonsgebiet bereits am 1.November in Kraft treten. Eine allfällig erteilte Ausnahmebewilligung muss von den Drohnenpiloten beim Einsatz jeweils mitgeführt werden und ist den Jagdpolizeiorganen auf Verlangen vorzuweisen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Busse von 150 Franken rechnen.