Restaurant Bauhof in Herisau ist endgültig Geschichte: Abbruch der Liegenschaft hat begonnen Auf dem Areal des seit längerem geschlossenen Restaurant Bauhof in Herisau entsteht ein neues Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen, einer Parkgarage und einem Kinderspielplatz. Die Abbrucharbeiten haben begonnen.

Der Abbruch an der Gartenstrasse/untere Harfenbergstrasse hat begonnen Werner Grüninger

Nur einen Steinwurf entfernt von der Grossbaustelle Migros hat der Abbruch von sieben Häusern zwischen Restaurant Bauhof und der ehemaligen Bäckerei Alder bei der Unteren Harfenbergstrasse/Gartenstrasse begonnen. Auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Bauhof und der ehemaligen Bäckerei Alder entsteht ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen auf drei Stockwerken.

Anfang 2020 hat die Alpstein-Liegenschaftsgenossenschaft Appenzell die Bauausschreibung für die Überbauung eingereicht und Ende September erfolgte der Abbruch der Liegenschaften auf dem Areal des ehemaligen «Bauhof». Vorgesehen sind drei Zweieinhalb-, drei Dreieinhalb- sowie vier Vier-Zimmer-Wohnungen, eine Parkgarage und ein Kinderspielplatz.

Sollte alles nach Plan verlaufen, sind die Wohnungen ab Ende 2022 bezugsbereit. Mit dem Abbruch und der Überbauung «Bauhof» ist das Ostquartier ohne Restaurant, nachdem das Hotel Säntis (heute Garni), die «Militärkantine», das «Sonnenfeld» und der «Sportplatz» sowie in früheren Jahren der «Schwanen», die «Aussicht» und das «Änkerli» verschwunden sind.

Erinnerungen an frühere Zeiten

Wer erinnert sich noch an die 1940er-Jahre, als an der unteren Harfenbergstrasse die Fuhrhalterei Stricker mit Ross und Wagen unterwegs war und an den Brand des Anbaus mit Übergriff auf das Restaurant Bauhof im Oktober 1963? Das Restaurant Bauhof war unter der ehemaligen Führung von Frieda Brändle, bei den Gästen bestens bekannt für Znüni und «Vierobedbier». Nach zahlreichen Wechseln führte Elsi Stricker ab 2010 in den letzten Jahren bis zur Schliessung die Tradition aufrecht, wobei sich die Gäste zum ungezwungenen und gemütlichen Beisammensein trafen.

Die Bäckerei Alder an der Gartenstrasse war bekannt für feine Backwaren. Während der Schulzeit Ende der 1940er-Jahre versuchten Schüler der 7./8. Klasse des Schulhauses Landhaus jeweils in der Pause heimlich abzuschleichen, um bei der Bäckerei Alder noch einen Znüni zu holen.