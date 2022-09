Rennsport «Wenn wir keinen technischen Ausfall haben, gehören wir zu den Favoriten»: Dieses Herisauer Rennteam fährt Einachserrennen mit einem Elektromotor Zwei Appenzeller Rennpiloten gewinnen mit ihrem elektrischen Einachser ein Rennen nach dem anderen. Zurzeit bereiten sich Mirco Kohler und Marco Anderau aus Herisau auf den Brülisauer Quöllbisch-Cup in Appenzell vor.

Dank eingebauter GoKart-Motoren können die Einachser von Mirco Kohler und Marco Anderau sofort beschleunigen. Bild: zVg.

Einachser kennen die meisten als gemächliche Arbeitsgeräte von Landwirten. Bei den Einachsern von Mirco Kohler und Marco Anderau geht es deutlich rasanter zu und her. Die beiden Herisauer fahren bei Einachserrennen mit. Und das seit Jahren sehr erfolgreich.

Das Geheimnis liegt im ungewöhnlichen Antrieb ihrer beiden Rennfahrzeuge. Es handelt sich nämlich um Einachser mit Elektromotoren. Normalerweise sind diese Maschinen benzinbetrieben und machen ordentlich Lärm. Kohlers und Anderaus Einachser mit eingebautem Gokart-Motor ziehen hingegen geräuschlos an der Konkurrenz vorbei.

Kein Zündschlüssel, nur ein Startknopf

Die beiden starten in den Rennkategorien «Eigenbau Frontantrieb» sowie «Prototyp». Den Bau und die Wartung der Rennvehikel übernimmt Nöldi Kohler. Der Betriebsmechaniker und Vater von Mirco Kohler unterstützt die beiden Rennpiloten mit viel Herzblut und tüftelt in der Freizeit an neuen Möglichkeiten für die Einachser. An den Rennen gefällt ihm besonders die Vielfalt der Fahrzeuge. Er sagt: «Das Schöne ist, dass viele verschiedene Fahrzeuge teilnehmen. Nicht wie zum Beispiel bei Motocross-Events, wo lauter gleiche Maschinen nebeneinander starten.» Ebenfalls immer mit von der Partie ist Lisä Neff. Die Partnerin von Mechaniker Nöldi fiebert bei jedem Rennen der beiden Einachser-Piloten mit.

Respekt dank Siegesbilanz

Den Respekt der Rennszene mussten sich Kohler und Anderau erst verdienen. Zu Beginn wurden sie noch vom Publikum, dem Rennspeaker und den anderen Teilnehmenden ausgelacht, wenn sie mit ihrem exotischen Antrieb am Start standen. Aufgrund ihrer beachtlichen Siegesbilanz verging den Kritikern das Lachen jedoch schnell.

«Wenn wir keinen technischen Ausfall haben, gehören wir zu den Favoriten», sagt Mirco Kohler überzeugt. 2018 haben die beiden Rennpiloten an jedem Rennen einen Pokal gewonnen. Das Maximum waren bisher fünf Pokale an einem Zweitagesrennen. Trotz dieser beachtlichen Siegesbilanz hat noch niemand den Elektroeinachser nachgebaut. «Das Interesse beim Publikum und den anderen Teilnehmenden ist gross, aber bei den meisten ist es schlicht eine Preisfrage», sagt Marco Anderau.

Das Renn-Team der Elektro-Einachser: Nöldi Kohler, Marco Anderau, Mirco Kohler, Lisä Neff. Bild: Tobias Hug

Ohne Testlauf direkt ans Rennen

Ob die Fahrzeugkonstruktion hält und die gewünschte Leistung erbringt, erfahren sie jeweils erst am Tag des Rennens. Der Grund liegt darin, dass dem ehrgeizigen Rennteam eine Teststrecke fehlt. Nöldi Kohler sagt: «Viele andere Rennfahrer sind Landwirte und haben entsprechend eigene Flächen und Acker zum Trainieren. Eine glatte Strasse zum Testen nützt einem nicht viel, da man das Gefährt auch auf Unebenheiten wie Schlaglöcher eichen muss.»

Nicht grün, dafür schnell

Doch warum fährt man bewusst mit einem Elektromotor? «Die Vorteile liegen in einer starken Beschleunigung, welche vom Nullpunkt aus gegeben ist», sagt Marco Anderau. Ausserdem ist der Elektromotor mit rund elf Kilogramm deutlich leichter als die klassischen Verbrennungsmotoren.

Grün und nachhaltig sind die elektrischen Einachser der beiden übrigens nicht. Im Gegenteil. Mirco Kohler sagt: «Nach der ersten Runde müssen wir die Motorenbatterie wieder aufladen. Auf der Rennstrecke machen wir das mit einem Benzingenerator. Auf diese Weise verbrauchen wir sogar mehr Treibstoff als die anderen Einachser mit ihren Verbrennungsmotoren. Der Elektromotor ist nur für die Beschleunigung da.»

Heimvorteil zum Saisonende

Das nächste und zugleich letzte Rennen der Saison ist der Quöllbisch-Cup in Brülisau. Es ist der einzige Event dieser Art, welcher im Appenzellerland ausgetragen wird. Bei diesem Rennen werden die beiden Herisauer nur mit einem der beiden Einachser starten, da es beim zweiten Modell gerade Lieferengpässe mit Halbleiter-Komponenten gibt.

Sie freuen sich auf den Abschluss einer gelungenen, aber anstrengenden Rennsaison. «Dieses Jahr sind wir teilweise an fünf Wochenenden hintereinander Rennen gefahren. Das geht trotz aller Leidenschaft an die Substanz, da wir alle nebenher Vollzeit arbeiten», sagt Mirco Kohler.



Weitere Infos: www.quoellbisch-cup.ch