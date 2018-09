Bauernmarkt Urnäsch und Alpabfahrt locken viel Publikum an

Sehr eng stehen die Leute in Urnäsch am Bauernmarkt vom Samstag. Über 50 Stände sind aufgestellt. Spielerische und tierische Attraktionen ziehen an. Es ist auch der Tag der Alpabfahrten. Die Bauern ziehen von Urnäsch aus Richtung heimatliche Höfe.