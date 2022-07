Religion Als ein Herisauer Pfarrer heiratete: Vor 500 Jahren setzten reformatorische Ideen das Appenzellerland in Bewegung 1597 gingen das reformierte Ausserrhoden und das katholische Innerrhoden getrennte Wege. Der erste Beleg dafür, dass die Ideen von Martin Luther und Ulrich Zwingli im Appenzellerland Fuss fassten, datiert von 1522.

Im alten Landsgemeindeort Trogen wird an einer Hausfassade die 1597 erfolgte Trennung des Landes Appenzell und die Möglichkeit der Wiedervereinigung thematisiert. Bild: Peter Eggenberger

Anno 1522 begannen neue, buchstäblich «weltbewegende» Ideen auch im Appenzellerland öffentlich wirksam zu werden. Gemeint sind die reformatorischen Gedanken von Martin Luther und Ulrich Zwingli. Einzelne, vernetzte und wache Appenzellerinnen und Appenzeller befassten sich in privater Weise bestimmt schon früher damit, doch erst für das Jahr 1522 lässt sich nachweisen, dass sie öffentlich bezeugt und verhandelt wurden.

Ein erster Beleg ist die dokumentierte Heirat des Priesters Johannes Dörig von Herisau im Sommer 1522. Seine Eheschliessung und damit der Zölibatsbruch (Priester verpflichten sich zur Ehelosigkeit) war ein ungehorsamer Akt, für den ihn der zuständige Bischof verurteilte. Die Heirat eines Priesters kam damals einem Bekenntnis zur Reformation und ihrem Gedankengut gleich.

Luther rief dazu auf, das Zölibat abzuschaffen

Martin Luther hatte 1520 in einer Schrift dazu aufgefordert, dass der Zölibat (Ehelosigkeit) abgeschafft werden soll. Von Dörig wissen wir, dass er ein begeisterter Lutheranhänger war. Wir haben Briefe aus Dörigs Feder, an Vadian adressiert und im Sommer 1522 abgefasst, worin er mitteilt, dass man denken und handeln müsse wie Luther, was bedeute, Gott mehr zu gehorchen als dem Papst und nur auf Gottes Gebote zu hören und sie zu befolgen. Dörig fügte hinzu, dass er die päpstlichen Vorschriften nur so lange beachte als «sein Gewissen nicht dawider ist».

In Dörigs Brief spiegeln sich zwei zentrale – und ebenso revolutionäre – Neuerungen aus der Zeit der Reformation und des Humanismus: die Berufung auf das eigene Gewissen und die Berufung auf die Bibel als alleinige Autorität und Richtschnur für den Glauben und für die kirchliche Praxis. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der Papst damals wie ein Fürst und Kriegsherr agierte, in ständiger Geldnot war und sich durch den Ablasshandel neue Finanzquellen erschliessen liess.

Religiöse Differenzen

Wer sich auf die Bibel berufen wollte, musste lesen können. Die Bibel wurde ins Deutsche übersetzt, sodass sich jedermann und jedefrau eine Meinung bilden konnte und sollte. Das wiederum, so die Idee, befähigte die Einzelnen, sich im Feld der nunmehr verschiedenen (Glaubens-) Wahrheiten zu positionieren. Wo verschiedene Meinungen «auf dem Markt sind», kommt es zu Differenzen und Konflikten.

Walter Klarer, seit dem August 1522 Pfarrer in Hundwil und selber reformatorisch gesinnt, schrieb in seiner rückblickend verfassten Chronik (1565): «Im 1522 jar fieng man an von dissem grossen Handel (gemeint ist die Reformation) reden, büechli lesen und anfachen zwitrachtig werden (...) im Land Appenzell.»

Die Appenzeller schafften es in diesen turbulenten Jahren – das war (ist) selten genug und ist ihnen sehr hoch anzurechnen – jedem die Glaubensfreiheit zuzugestehen. Es kam zwar aufgrund politischer Differenzen 1597 dennoch zur Landteilung (vor 425 Jahren), doch sie verlief weitgehend gewaltlos.