Rehetobel Gemeinde senkt Steuern und kauft den Volg-Laden Trotz vieler Themen war das Interesse an der öffentlichen Versammlung in Rehetobel gering. Zu reden gaben die Bauprojekte.

Das geplante Parkdeck in Rehetobel könnte auch ein Solarkraftwerk werden, wie Urs Rohner ausführte. Bild: Karin Erni

1,8 Prozent der Bevölkerung seien zur öffentlichen Versammlung erschienen, konstatierte Gemeindepräsident Urs Rohner am Dienstagabend nach einem Blick über das eher spärlich erschienene Publikum in der Mehrzweckhalle Rehetobel. Dabei könne er etwas Schönes verkünden: Der Steuerfuss für natürliche Personen würde sich im kommenden Jahr um 0,1 auf neu 4,2 Einheiten reduzieren. Dies passiere aber nicht ganz freiwillig, sondern weil das Schwimmbad abbezahlt und somit das Ziel erreicht sei.

Rehetobel will weiter wachsen

Der Voranschlag 2022 rechnet mit einem positiven Ergebnis von knapp 313'000 Franken und budgetiert Netto-Investitionen von knapp 1,9 Millionen Franken. Zudem verfügt die Gemeinde über fast 6 Millionen Franken Eigenkapital, wie Urs Rohner ausführte. Trotz Bautätigkeit sei die Bevölkerung in den letzten Jahren konstant geblieben. Es sei darum nötig, ein moderates Wachstum anzustreben. Die Zahl der Schüler sei abnehmend. Auch gelte es, steigende Pflegekosten aufzufangen.

Rohner konnte den Kauf des Volg-Ladens mit der Wohnung im Obergeschoss per 1. November vermelden. Das Geschäft sei wichtig für Gemeinde und laufe gut. Der Kaufpreis beträgt 1,3 Millionen Franken, die Mieteinnahmen liegen bei 40'000 Franken pro Jahr. Die Mietzinsen könnten bei Volg nach oben angepasst werden, so Rohner. Er sprach die schwierige Personalsituation wegen des krankgeschriebenen Gemeindeschreibers an. Für diesen konnte eine Nachfolgerin gefunden werden, die ihre Tätigkeit am 1. Februar aufnimmt.

In der Fragerunde kam die Rede auf die Zukunft des «Ob dem Holz». Es seien zwei Einsprachen gegen das eingereichte Projekt eingegangen, eine davon vom WWF, sagte Urs Rohner. Nächste Woche würden die Eigentümer ein neues Baugesuch einreichen. Dieses sieht lediglich eine sanfte Renovation vor.

Parkdeck nimmt Formen an

Urs Rohner konnte den Anwesenden erste Pläne für das geplante Parkdeck beim Mehrzweckgebäude zeigen. Es wurden zwei Varianten ausgearbeitet. Eine sieht zwei Ebenen mit insgesamt 95 Parkplätzen und einem ungedeckten Sportplatz auf dem Dach vor. Die zweite, höhere Version schlägt einen gedeckten Platz vor. «Hier könnten verschiedene sportliche Aktivitäten oder Festivitäten stattfinden», so Rohner. Zudem wären Bodenbeläge und Einrichtungen vor der Witterung geschützt.