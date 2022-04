Rehetobel Fisch vom Grill und Speck vom Öpfelsäuli: Das Dorfhus Gupf startet mit neuem Gastgeberpaar durch Vor knapp zwei Jahren eröffnete das neu gebaute Hotel und Restaurant Dorfhus Gupf in Rehetobel. Obwohl das kein idealer Zeitpunkt war, sind die Coronawehen nun vorüber und der Betrieb hat sich gut etabliert.

Christoph Zoller und Sabrina Vogel in der Gaststube mit Showküche. Bild: Karin Erni

Für frischen Wind im Dorfhus Gupf sorgt insbesondere das neue Gastgeberpaar Sabrina Vogel und Christoph Zoller. Die Gastroprofis überraschen mit neuen Ideen und viel Charme. Die beiden haben mit sicherem Auge und Gaumen an zahlreichen Details gefeilt, um den Gästen den Aufenthalt im Dorfhus noch angenehmer zu machen.

Neue Ideen in Küche und Gaststube

Die augenfälligste Neuerung betrifft die Gaststube. Mit liebevoll gestalteten Holzelementen wurde der Raum etwas unterteilt. «Unsere Gäste haben immer zuerst die Eckbänke reserviert. Also haben wir mehrere solche gemütliche Nischen geschaffen», erklärt Sabrina Vogel.

«Das hat sich sehr bewährt, die Gäste schätzen etwas Privatsphäre.»

Der Andrang ist mittlerweile so gross, dass spontan vorbeikommende Gäste an manchen Tagen mit einem Platz in der Ofenstube vorliebnehmen müssen, so die Gastgeberin. «Die ist zwar mit dem alten Nussbaumholz sehr gemütlich, aber es darf einen nicht stören, wenn jemand eine Zigarre anzündet, denn der Raum ist ja eigentlich eine Bar mit Fumoir.» Sabrina Vogel hat einige Jahre im «Gupf» im Service und als Sommelière gearbeitet und wurde dann beim Aufbau des «Dorfhus» eingesetzt. «Dabei hat sich offenbar gezeigt, dass ich ein Händchen für mehr habe», erzählt die Vorarlbergerin mit einem Augenzwinkern. In der Folge haben der Inhaber Migg Eberle und seine Frau Sila Zinsli-Salis, die Verwaltungsratspräsidentin, ihr und ihrem Partner Christoph Zoller die Verantwortung für den Betrieb übergeben.

Neue Geschmackserlebnisse vom Grill

Beim Speiseangebot setzt man weiterhin auf Grillspezialitäten, die in der offenen Showküche zubereitet werden. Christoph Zoller, der in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen im Ausland tätig war ­– unter anderem als Küchenchef in einem grossen Steakhouse – hat den Grillgerichten neue Impulse verliehen. So hat sich vor allem das Angebot von im Ganzen gegrillten Fischen massiv erhöht. «Ich habe mit einigen wenigen Fischen pro Woche gestartet, heute sind es 30 bis 50», so der Küchenchef. Natürlich sind auch das Güggeli und Spezialschnitte vom Rind, wie das Tomahawk-Steak, weiterhin erhältlich. Doch der Rheintaler will noch mehr:

«Wir nutzen die heisse Glut zusätzlich, um verschiedene Beilagen oder Desserts zu kreieren.»

So veredelt er Wurzelgemüse und Früchte in der Hitze zu neuen Geschmackserlebnissen. Zu einer Spezialität des Hauses hätten sich auch die Consommés entwickelt, so der Küchenchef. «In den klaren Süppchen steckt die ganze Kraft des Gemüses, das in der Glut gegart wurde.»

Auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten

An solchen Spezialitäten hätten insbesondere Vegetarier und Veganer Freude, sagt Christoph Zoller.

«Auch wenn wir ein Grillrestaurant sind, nehmen wir die Herausforderung gerne an, auch diese Gästegruppen mit etwas Besonderem zu verwöhnen.»

Er habe kürzlich für eine Gruppe ein veganes Menu kreiert, das von den anderen Anwesenden neidisch begutachtet worden sei, erzählt er mit einem Lächeln. «Wir sind allerdings froh um eine frühzeitige Anmeldung des Spezialwunsches, damit wir uns darauf vorbereiten können.» Nach der Coronazeit schätzen es die Gäste, wieder in Gruppen auszugehen, hat Sabrina Vogel festgestellt. «Wir kommen diesem Bedürfnis mit verschiedenen Anlässen entgegen.» Am Sonntag findet erstmals wieder der Dorfhus-Brunch statt, an dem die Gäste viele Dorfhus-Spezialitäten probieren können. Im Sommer soll es auch Anlässe mit Livemusik geben. Täglich ist am Mittag eine Tagesempfehlung und am Abend ein saisonales 6-Gang-Menu erhältlich. Am Sonntag kommt jeweils ein schöner Braten aus dem Ofen auf den Teller.

Die beiden Gastgeber sind immer auf der Suche nach authentischen regionalen Produkten, mit denen sie ihre Gäste verwöhnen können. Neu bieten sie Fleisch von Thurgauer Säuli an, die mit Apfeltrester aufgezogen werden. «Dadurch wachsen sie langsam und das Fleisch wird zart marmoriert», erklärt Sabrina Vogel. Sie schneidet den luftgetrockneten Öpfelsäuli-Speck auf der Berkel-Maschine in hauchdünne Scheiben und reicht ihn als kleinen Appetithappen mit einem Sauerteigbrötchen, das nach dem Hausrezept beim Dorfbäcker gebacken wird.