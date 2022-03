Regionalsport Zwei unliebsame Spielverschiebungen: TV Appenzell muss zwei Begegnungen neu ansetzen Die Heimpartien gegen Kloten Handball vom 26. März und gegen die Red Dragons Uster vom 9. April können nicht an den vorgesehenen Daten ausgetragen werden. Nach offizieller Lesart liegt der Grund bei Terminüberschneidungen in der Belegung der Sporthalle Wühre.

Der TV Appenzell trägt seine Heimspiele in der Sporthalle Wühre aus. Bild: PD

Handball, wie er heute gespielt wird, ist ohne die Benützung von Haftmitteln kaum noch denkbar. Das dafür verwendete Harz hilft mit, die Ballführung zu verbessern. Zudem eröffnet es die Möglichkeit zu variantenreicherer Schussabgabe.

Spielerinnen und Spieler greifen deshalb vor und während der Matches häufig in die bereitgestellten Harzbüchsen. Gemäss Wettspielreglement des Schweizerischen Handball-Verbandes haben die Heimvereine in den oberen Ligen die Bereitstellung von Harz sicherzustellen. Bezogen auf den TV Appenzell fällt die 1. Herrenmannschaft unter diese Bestimmung.

Verunreinigungen unumgehbar

Nun lässt sich schwerlich vermeiden, dass bei der Verwendung von Harz vor allem auf dem Hallenboden, aber auch dort, wo Kontakt mit Ball und Händen sonst noch vorkommt, Rückstände übrig bleiben, die entfernt sein wollen. Nachdem sich in der Sporthalle Wühre vor Jahren zunächst der Hausdienst dieser Aufgabe angenommen hatte, begann die Handballriege, die Putzarbeiten zumindest zu einem Teil selbst an die Hand zu nehmen. So sieht man denn nach Matches der 1. Mannschaft die Spieler jeweils mit Putzutensilien im Reinigungseinsatz. Dies in der Erkenntnis, dass die Verunreinigungen unbestrittenermassen von ihnen ausgehen.

Unterschiedliche Beurteilungen

Im Ermessen der für die Wührehalle verantwortlichen Schulgemeinde Appenzell wird dieser Einsatz aber zu wenig konsequent wahrgenommen, sodass dem Hausdienst ein zu grosser Reinigungsaufwand verbleibe. Auch moniert sie eine zu lockere Einhaltung der Benützungsregeln. Das führte letztes Jahr zur Verhängung von auf den Juni 2021 beschränkten Sanktionen, indem zwei Teams von der Benützung aller Hallen der Schulgemeinde ausgeschlossen blieben. Nach einer schriftlichen Replik blieb es dann aber bei der Androhung.

Bei der Handballriege sieht man die ganze Sache anders. Sie stellt sich auf den Standpunkt, punkto Reinigung, mit der sie bis vor gut einem Jahrzehnt nicht befasst war, nunmehr alles für sie Zumutbare zu tun. Man sei auf die Forderungen der Schulverwaltung eingegangen und habe nötigenfalls stets nachgebessert, unter anderem auch durch den Beizug eines externen Putzinstituts. Bei der Handballriege bedauert man es, mittlerweile an einem Punkt angelangt zu sein, bei dem die an sie gerichteten Forderungen bezüglich der Hallenreinigung ins Unermessliche gestiegen seien. Die Messlatte werde für einen Verein, der aus ehrenamtlichen Helferinnen, Helfern und Mitgliedern bestehe, die alle ihr Bestes gäben, zu hoch angesetzt. Die Handballriege unterstütze und fördere Kinder und zeige den Zuschauenden in einer tollen Atmosphäre attraktive Handballspiele. Dafür sei sie auf die Infrastruktur der Schulgemeinde angewiesen.

Terminüberschneidungen

Im Raum stehen jetzt auch die erwähnten, mit Kosten verbundenen Spielverschiebungen. Anlass dazu geben Doppelbelegungen der Halle, die offenbar aufgrund von Kommunikationsproblemen nicht beachtet wurden. Konkret geht es um J+S-Kurse, die auf die Wochenenden vom 26./27. März und 9./10. April angesetzt sind. Der Handballriege sei seitens der Kursleitung indes signalisiert worden, dass die Halle an den beiden Samstagen spätestens ab 17.30 Uhr frei sei, womit einer Austragung der auf 20.30 Uhr (Kloten Handball) beziehungsweise 20 Uhr (Red Dragons Uster) angesetzten Spiele nichts im Weg stehe. Seitens der Schulgemeinde stellt man sich auf den Standpunkt, die Halle könne nur mit unverhältnismässigem Aufwand für die an den darauffolgenden Sonntagen fortgeführten J+S-Kurse wieder hergerichtet werden. Bei der Handballriege vertritt man aber klar die Haltung, dass die Sporthalle Wühre zum Gebrauch da sei. In der Vergangenheit seien Spielaustragungen nach dem J+S-Kurs jeweils auch möglich gewesen.

Die gegenwärtige Situation präsentiert sich etwas unübersichtlich. Gleichwohl wird beidseits aber die Absicht bekräftigt, im Gespräch bleiben zu wollen und nach gangbaren Wegen zu suchen.