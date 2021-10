Regionalfussball Wenn zwei Senioren aushelfen müssen: Dezimiertes Heiden unterliegt Au-Berneck Die Lage beim Vorderländer Viertligist spitzt sich zu. Mit dem letzten Aufgebot unterliegt das Team von Yusuf Koru bei den Reserven des FC Au-Berneck 05 0:1 und muss sich vorerst von der Spitzengruppe verabschieden.

Der FC Heiden blieb gegen Au-Berneck in der Offensive eher harmlos. Bild: LUA

Kreativität ist eine Eigenschaft, die im Trainermetier gefragt ist. Heiden-Coach Yusuf Koru benötigt aktuell viel davon, denn ein Grossteil seiner Stammelf ist derzeit verletzt oder war aus sonstigen Gründen an diesem Spieltag abwesend.

So reisten die Gäste mit zwei Seniorenspielern sowie zwei Nachwuchstrainern, die seit längerer Zeit nicht mehr aktiv auf dem Platz standen, auf die Degern. Eines vorweg: An ihnen lag es an diesem Samstag gewiss nicht. Doch der Reihe nach.



Gespielt, ohne zu reüssieren

Es war anzusehen, dass sich die «durchgemischte» Formation erst finden musste. So waren es dann auch die eingespielteren Hausherren, welche in der Startphase mehr vom Spiel hatten. Dies mündete im Auer-Führungstreffer nach einer guten Viertelstunde, bei dem die Gäste zwar Abseits monierten, beim Unparteiischen aber kein Gehör fanden.

So mussten die Ausserrhoder wieder mehr in ihr Spiel investieren, was nach dem Rückstand auch erstaunlich gut gelang. Doch das Abschlussglück war an diesem Nachmittag offenbar in Heiden vergessen gegangen. Sowohl Köberl mittels Doppelchance (26./27.) wie auch Dautaj (35.) kamen dem Ausgleich zwar nahe, konnten Scheier im Auer-Tor aber nicht bezwingen.

Heiden hadert mit Referee

Nach dem Seitenwechsel änderte das Bild nicht markant. Heiden hatte mehr vom Spiel, doch die Hausherren agierten geschickt. So war es nicht verwunderlich, dass diese aus dem Nichts beinahe ihre Führung noch ausbauen konnten. Doch sowohl Heiden-Hüter Sturzenegger (48.) wie auch die Torumrandung (65.) verhinderten den zweiten Auer-Treffer.

Heiden haderte derweil mit zwei strittigen Strafraum-Szenen, die der Unparteiische nicht zu ihren Gunsten wertete. So endete die Partie, wie ein solches Spiel eben enden muss: Die Gastmannschaft hätte wohl noch zwei Stunden weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Es fehlte an vielem, nicht nur Torjäger Samuel Fessler wurde in der Spitze schmerzlich vermisst. Bleibt zu hoffen, dass sich das Verletzten-Lazarett wieder erholt – dass Heiden am kommenden Wochenende spielfrei hat, kommt der Koru-Elf gewiss nicht ungelegen.