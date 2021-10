Regionalfussball Wenn die Torschützen Ferien machen: Appenzell unterliegt Brühl Der 3.-Ligist FC Appenzell verliert am Samstag erstmals zu Hause. Eine Einwechslung entscheidet die Partie für Brühl. Bei den Innerrhodern fehlen die besten Torschützen. Jonas Signer erzielt den einzigen Treffer beim 1:2.

Der Appenzeller Kevin Streule (weiss) behauptet sich gegen Chrito Javier Halter Mosquea am Ball. Bilder: PF

Nur vier von 48 Teams der Ostschweizer 3.-Liga-Gruppen haben weniger Tore erhalten als Brühls zweite Mannschaft. Die St.Galler, die in Appenzell gastieren, haben genau eines pro Partie zugelassen. Gut, haben die Innerrhoder einen Sepp Peterer. Der ist einer der «heissesten» Spieler der Gruppe 3 und hat in den vorangegangenen fünf Partien fünfmal getroffen. Das ist einmal mehr als in der gesamten Saison 2020/21. Er weilt an diesem Samstag allerdings in den Ferien.

Genauso wie Lars Manser, der in der vergangenen Meisterschaft sechs Tore erzielt hat. Bleibt ein anderer Hoffnungsträger: Jonas Signer, mit neun Treffern in der Saison 2020/21. In der laufenden Meisterschaft ist er allerdings nur einmal für die Innerrhoder erfolgreich gewesen. «Wer die Tore schiesst, ist egal. Wichtig ist, dass man nicht von einem einzigen Spieler abhängig ist», sagt Trainer Alexandro Isler.

«Lauf, Jonas, geh!»

Früh gehen die Gäste durch einen Kopfball in Führung. Die St.Galler sind im Mittelfeld gut besetzt, verfügen über läuferisch und spielerisch starke Elemente. Appenzell baut auf Standards, weite Bälle und rasche Gegenstösse. «Lauf, Jonas, geh!» Immer wieder ruft Isler dies in Feld. Signer ist der Flügelmann auf der Seite, zunächst meist links, später oft rechts. Nach einer halben Stunde verlängert Kevin Streule einen Ball in den Lauf von Jonas Signer. Der 28-Jährige lässt sich die Chance alleine vor dem Brühler Torhüter nicht nehmen und trifft sicher zum Ausgleich.

Torschütze Jonas Signer (links) und Passgeber Kevin Streule freuen sich über den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1.

Gäste-Joker trifft

In der zweiten Halbzeit ist Signer weniger gut in die Aktionen eingebunden. Wenn es dynamisch und gefährlich wird, hat er aber meist seine Füsse im Spiel. In der 65. Minute läuft Streule seinem Gegner davon, Signer bringt die Hereingabe in aussichtsreicher Position allerdings nicht unter Kontrolle. Die Konstanz und Konsequenz fehlen auch den Gästen, aber sie haben feldmässige Vorteile und ihre Betreuer Glück mit einer Einwechslung: Raoul Djengue kommt in der 77. Minute aufs Feld, in der 78. Minute schiebt er nach einem Abpraller von Torhüter Michael Räss zum 1:2 ein. Die Einheimischen versuchen, sich nochmals in Spiel und Resultathoffnungen zu beissen. Brühl vergibt Kontermöglichkeiten, bringt den verdienten Sieg über die Runden.

Jetzt gegen den Leader

Nach dem Schlusspfiff liegen einige Innerrhoder auf dem Boden, Pascal Signer sitzt enttäuscht auf der Spielerbank. Er hat sein Saisontotal an Toren verdoppelt, seine Mannschaft aber zum ersten Mal zu Hause alle drei Punkte abgegeben. Hat Appenzell das Spiel vorne oder hinten verloren? Alexandro Isler sagt: «Irgendwie beides. Beim 0:1 standen wir zu weit weg, das 1:2 war unglücklich. Und im Angriff haben wir die Chancen zu wenig genützt.» Aber Brühl sei eine gute Mannschaft, die zurecht vorne stehe. Der Trainer klatscht seine Männer ab. «Kopf hoch. Auf ins nächste Spiel!» Der Gegner am kommenden Samstag ist der Tabellenführer: Flawil lässt gleich wenig Tore zu wie Brühl und hat sechsmal nacheinander gewonnen. «Das spielt keine Rolle. Grundsätzlich kann ich mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden sein.»