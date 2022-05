Regionalfussball «Manchmal sind meine Spielerinnen zu brav»: Der FC Appenzell hat in dieser Saison erst drei gelbe Karten kassiert Die Erstligistinnen des FC Appenzell kassieren gegen Staad eine hohe Auswärtsniederlage. Die Innerrhoderinnen spielen beim 2:7 zeitweise zu zehnt. Dies hat keine disziplinarischen Gründe.

Die Innerrhoder Stürmerin Barbara Dorsa liefert sich mit Enya Boehrer einen harmonischen Zweikampf. Bilder: pf

Nach 50 Sekunden liegt die Appenzellerin Tamara Müller am Boden. Sie ist nicht gefoult, sondern von einer Staaderin im Gesicht unglücklich getroffen worden. Die 1.-Liga-Spielerinnen gehen auf dem Sportplatz Bützel motiviert zur Sache. Spiele der Frauen werden aber weniger emotional und hart geführt als jene der Männer. Sie sind deshalb wohl leichter zu leiten. Das könne manchmal dazu führen, dass der Schiedsrichter die Partie zu locker nehme, findet Appenzells Trainer Juan Isler – dann leide die Konzentration.

An diesem Sonntag wirkt der Ref aufmerksam – dass er in der Frage «Offside oder nicht?» nicht immer richtig entscheidet, liegt in der Natur der Sache: Er hat keine Assistenten an den Linien. Appenzell hat zuletzt 0:3 gegen Wil und 0:2 gegen die Blue Stars verloren. Der Start gelingt diesmal – die Innerrhoderinnen zeigen einige schöne Angriffe. Elisabeth Inauens Ball prallt wie in einem Flipperkasten hin und her und zur Führung ins Tor. Staad verteidigt in dieser 7. Minute abenteuerlich, kommt aber rasch zum verdienten Ausgleich. Bei den Gästen vereinigen sich bald Probleme mit dem Atem, dem Kreislauf, dem Tempo und den Positionen. Appenzell wird oft überlaufen. Das 2:1 fällt noch vor der Pause.

In der Tabelle aufgeführt

Appenzells Captain Janica Fässler trennt die Staaderin Alessia Egli vom Ball.

Islers Team versucht dagegenzuhalten. Für eine Verwarnung erhält ein Team im Regionalfussball einen Strafpunkt, für eine Forfaitniederlage oder eine rote Karte mehrere. Das Total der Strafpunkte wird in der Tabelle aufgeführt und im Falle von Punktgleichheit herbeigezogen. Die Abstiegsentscheidung in der 3. Liga der Männer fiel in der wegen der Pandemie auf elf Partien verkürzten Saison 2020/21 auf diese Weise: Teufen (32 Strafpunkte) behielt gegen Speicher (35) dabei das bessere Ende für sich.

In der Gruppe mit den Frauen aus Bühler und Appenzell wurden in der Rückrunde bisher 29 Partien ausgetragen. 13 gingen ohne Verwarnung zu Ende, achtmal gab es eine gelbe Karte, fünfmal zwei Karten, einmal drei und einmal vier. Der Match mit den meisten Verwarnungen (fünf) lieferten sich Erlinsbach und Gambarogno.

Wenig Fouls und Reklamationen

Am wenigsten Strafpunkte von den 23 Equipen in der 1. Liga der Frauen (einen) hat Concordia Basel aus der Gruppe 1. In der Gruppe 2 weist Appenzell den Bestwert auf – drei hat es sich in 18 Spielen zuschulden kommen lassen. Zwei Spielerinnen sahen gelb, am 29. August gegen Blue Stars und am 18. September gegen Kloten. «Die dritte Verwarnung geht auf mein Konto», sagt Isler. Das geschah am 21. November wegen Reklamierens gegen Südost ZH.

In der Pause akzentuieren sich die gesundheitlichen Probleme bei den Innerrhoderinnen. Drei Ersatzspielerinnen stehen zur Verfügung – vier Akteurinnen fallen aus, darunter Captain Janica Fässler, die zentrale Abwehrfigur. Die ersten sieben Minuten der zweiten Halbzeit absolviert Appenzell zu zehnt, bis Vanessa Keel wieder einsatzfähig ist. Das vierte Gegentor fällt. «Weiterkämpfen!», ruft Isler. Seine Spielerinnen tun dies mit bemerkenswerter Moral, wenigen Fouls und praktisch null Reklamationen.

Schadenbegrenzung und zweites Tor

Er bespreche das Thema Disziplin nicht speziell, erzählt der Trainer. Manchmal seien seine Spielerinnen sogar zu brav. Nicht, dass er böse Aktionen fordern würde. Aber:

«Da und dort ein taktisches Foul wäre manchmal hilfreich. Zum Beispiel hätte der Ausgleich Balernas so verhindert werden können.»

Mit der verletzten Adriana Hörler fehle die Aggressivleaderin. «Vielleicht hat das Ganze auch damit zu tun.»

An diesem Nachmittag ist Schadenbegrenzung erstes Ziel. Die Gastgeberinnen vergeben mehrere unglaubliche Chancen. «Peinlich», findet das ihr Trainer. Einige Male wehrt Anna Luisa Frei, die Innerrhoder Torhüterin, stark ab. «Entschuldige dich, entschuldige dich!», fordert sie eine Mitspielerin nach einem Foul auf. In den letzten acht Minuten muss sie sich noch dreimal geschlagen geben, bevor Zoe Fässler dem Schiedsrichter mit dem zweiten Gästetor Anlass für eine innerrhodische Notiz gibt. Karten hat er auch diesmal nicht zu protokollieren.