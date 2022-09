Regionalfussball Kunz, Schrag und Thüler: Brüder kicken, Väter coachen beim FC Speicher Der FC Speicher gewinnt 2:0 zu Hause gegen Rorschach-Goldach. Beim 4.-Ligisten aus dem Appenzeller Mittelland sind auf und neben dem Feld drei Namen zahlreich vertreten.

Der FC Speicher jubelt – mit Doppeltorschütze Lucas Zimmermann (rechts) und Captain Kris Kunz (Mitte). Bilder: pf

Kris Kunz ist 26 Jahre alt und wirkt am Samstag gegen die zweite Mannschaft von Rorschach-Goldach rechts in der Offensive. Ray Kunz ist 24 und spielt in der Innenverteidigung. Loris Kunz ist 22 und trägt als zentraler Mittelfeldspieler die Nummer 10. «Etwas Spezielles ist es nicht mehr, mit den Brüdern zu spielen. In der ersten Mannschaft machen wir das seit vier Jahren», wird Kris, der Captain des 4.-Ligisten Speicher, später sagen.

Kunz, Kunz und Kunz sind nicht die einzige personelle Auffälligkeit. Mirco Schrag gehört im Mittelfeld zur Anfangsformation, nach 70 Minuten kommt Moreno Schrag, sein Bruder, aufs Feld. Und zwei Thülers gehören ebenfalls dem Kader an. Sie fehlen diesmal: Robin ist verletzt, Bruder Jason nach einer roten Karte in einem Spiel mit dem zweiten Team gesperrt.

Trainer-Präsident Rico Thüler ist an der Seitenlinie auch als Linienrichter im Einsatz.

Tore früh, Absage spät

Ihr Vater Rico steht an der Seitenlinie und sieht eine sehr gute erste Halbzeit der Einheimischen: Lucas Zimmermann wird schon nach acht Minuten zum Doppeltorschützen. Rico Thüler ist Klubpräsident und gibt nach der Partie Auskunft darüber, wie er zum Zusatzamt gekommen ist. Als es um die Trainer-Nachfolge von Christian Huber ging, war der Verein weit in der Planung mit einem auswärtigen Kandidaten, ehe spät eine Absage erfolgte.

Bei einem Verein wie dem FC Speicher habe man nicht unbegrenzt Ressourcen, erzählt Rico Thüler. «So haben wir drei gesagt: Wir machen es zusammen.» Gemeint sind Christoph Kunz, Kassier Jürg Schrag und er selber – also der Vater des spielenden Trios und die Väter der beiden Duos. Christian Brunner gehört auch zur Betreuercrew. Die zwei wöchentlichen Trainings werden in Absprache geleitet, beim Coaching an den Spielen wird ebenfalls abgewechselt.

«Man hat so ab und zu freie Wochenenden.»

Zurück zu den Wurzeln

Noch in der ersten Halbzeit stürzt Speichers Torhüter Rico Graf einem Angreifer entgegen. Der Schiedsrichter entscheidet nach dem Zusammenprall streng auf Penalty. Der Goalie wehrt den Versuch des Gästestürmers Emir Ademaj ab. Graf feiert an diesem Abend ein Comeback zwischen den Pfosten – er war jahrelang Torhüter, wechselte aber auf die vergangene Saison ins Feld. Gegen Rorschach-Goldach kehrt er zu den Wurzeln zurück, weil sich Elias Eccher an einem Firmenanlass aufhält.

So nahe, wie der Aufbauspieler Lino Kurz buchstabentechnisch bei der Familie Kunz ist, kommt er bei einem Weitschuss direkt vor der Pause dem dritten Treffer: Der Ball prallt an die Lattenunterkante. In der Folge sind die Einheimischen im Mittelfeld nicht mehr so beweglich und dominant, sie behaupten ihre Zweitoreführung aber. Der erste Saisonsieg des FC Speicher geht in Ordnung, gemessen an den Chancen hätte die Partie 4:2 oder 5:3 ausgehen können.

Körperlos am Jubiläum

Dass das nächste Spiel in Rebstein nicht am Wochenende angesetzt ist, sondern schon am Donnerstag, hat einen speziellen Grund: Der FC Speicher begeht das 60-Jahr-Jubiläum. Es wird in einem Festzelt gefeiert; und es findet ein Dorfturnier für Schüler und Erwachsene statt. «Wir wollen die Aggressivität, die oft an solchen Anlässen festzustellen ist, ausschalten», erklärt Rico Thüler.

Auf Schiedsrichter wird in der Kategorie «Plausch» verzichtet, jedem Team müssen zwei Frauen angehören, die Preise werden verlost, und es muss als Besonderheit körperlos gespielt werden. «Das ist für uns etwas Neues und wird eine ziemliche Umstellung erfordern», sagt Kris Kunz.