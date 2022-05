Regionalfussball Kein Ausserrhoder Parallelschmerz: Heiden und Herisau setzen sich gegen Au-Berneck durch Zweimal Au: Die Rheintaler spielen gleichzeitig gegen «Reserve»-Spezialist Heiden und zwei Ligen höher gegen Herisau. Die Hinterländer siegen auswärts 3:2, die Vorderländer holen den ersten, ungefährdeten Sieg des Frühlings (3:0).

Heidens Philip Köberl (rechts) setzt sich gegen den Rheintaler Tim Federer durch. Bilder: pf

Heiden besammelt sich am Samstag auf dem Sportplatz Gerbe für die 4.-Liga-Partie gegen die zweite Mannschaft von Au-Berneck. Die numerischen Zusätze bei den Gegnern sind für die Vorderländer in der Saison 2021/22 absoluter Standard: Heiden trifft auf keine einzige «erste Mannschaft», dafür gehören auch Ruggell 2, Rebstein 2a, Montlingen 2, Eschen/Mauren 3, Rheineck 2, Altstätten 2, Triesenberg 2 und Staad 2 zur Gegnerschaft. In keiner der acht 4.-Liga-Gruppen im Gebiet des Ostschweizer Fussballverbandes sind so viele «Reservemannschaften» zu finden.

Das ganz Besondere an diesem letzten April-Samstag: Auf die Minute gleichzeitig wie das Heidler Spiel beginnt die Auswärtspartie des FC Herisau in der 2. Liga – gegen die erste Mannschaft des FC Au-Berneck.

«Bei ihnen weniger der Fall»

«Es ist schon ziemlich mühsam, wenn man gegen lauter Reserveteams antreten muss», sagt Heidens Trainer Yusuf Koru. Der Grund liegt auf der Hand: Die Mannschaften spielen oft in veränderter Aufstellung, manchmal mit Verstärkungen aus der ersten (oberklassigen) Garnitur. Dies ist allerdings nur so lange möglich, bis die Spieler eine bestimmte Anzahl Partien in der höheren Liga absolviert haben. Im Fall des FC Au-Berneck relativiert Koru. «Bei ihnen», er zeigt auf die Rheintaler Spieler, «ist das weniger der Fall.» Das Leistungsgefälle zwischen 2. und 4. Liga ist gross. Es werden eher Spieler aus der nächsthöheren Liga eingesetzt, um Praxis zu bekommen.

Joel Ehrbar trifft und trifft

Heidens Captain Julian Bischoff (gelb) versucht, in der eigenen Hälfte zu klären.

Im Herbst hat Au-Berneck den FC Heiden zu Hause 1:0 besiegt. 0:5, 0:5, 4:0 lauten die lustigen Resultate der Auer Reserven in diesem Frühling. Der Blick auf die Aufstellungen zeigt: Verstärkungen aus der ersten Mannschaft gab (und gibt) es kaum. Der Rheintaler Trainer wird vor der Samstagspartie von einem Zuschauer gefragt, ob er viele Leute dabei habe. «Ja, so wie immer», gibt er zu Antwort und schmunzelt. Ein Torhüter und zwei Feldspieler sitzen auf der Ersatzbank. Bei der ersten Mannschaft, die ebenfalls um 17 Uhr in die Partie gegen Herisau startet, sind es sieben. Joel Ehrbar bringt dort mit seinen Saisontoren elf und zwölf die Ausserrhoder noch vor der Pause 2:0 in Führung.

Zwei Penaltys für Heiden

Heiden blickt auf einen speziellen ersten Teil des Jahres zurück. Man habe einmal unglücklich verloren, und nachher sei man wegen Absagen 25 Tage ohne Spielpraxis gewesen, sagt der Coach. Entsprechend war es im Nachtragsspiel gegen Ruggell 2 schwierig, in den Rhythmus zu kommen (1:2). Der Start gegen Au ist vielversprechend. Zunächst werden aber Chancen ausgelassen. Zwischen der 39. und 61. Minute schiessen die Vorderländer dann drei Treffer: Rico Boller verwertet zwei Penaltys, dazwischen trifft Rijat Abazi. Der Weg zum ersten, ungefährdeten Sieg des Frühlings ist geebnet.

Dass es gegen Au keinen Ausserrhoder Parallelschmerz geben wird, zeichnet sich also bald ab. Herisau muss im Rheintal aber kurz nach der Halbzeit das Anschlusstor und eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich entgegennehmen; die Mannschaft von Trainer Domenico Troccoli ist im Gegensatz zu Heiden bis ganz zuletzt gefordert. Aber Alburon Dautaj gelingt in der turbulenten Nachspielzeit das Tor zum 3:2. Herisau schafft im fünften Meisterschaftsspiel des Jahres den zweiten Sieg. Und bringt sich in Schwung für den Saisonhöhepunkt, den Cupfinal der 2. Liga. Dieser findet am 22. Mai in Frauenfeld gegen Bischofszell statt.