Regionalfussball Herisau überrascht, Spitzenplatz für Teufen, Appenzell hinter den Erwartungen: So gehen die Teams aus dem Appenzellerland in die Winterpause Die Fussballmannschaften aus der 2. und 3. Liga verabschieden sich in die Winterpause. Aufsteiger FC Herisau glänzt mit dem zweiten Tabellenplatz. Auch Teufen überzeugt.

Aufsteiger FC Herisau (auf dem Bild in Schwarz gegen Winkeln) findet sich in der 2. Liga sehr gut zurecht. Bild: Lukas Pfiffner

Sechs Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage (in Montlingen): So lautet die äusserst positive Vorrundenbilanz von 2.-Liga-Aufsteiger FC Herisau, die mit dem Torverhältnis von 35:16 einhergeht. «Wir hatten in der 3. Liga sicher einen überdurchschnittlichen Kader», erklärt Trainer Domenico Troccoli. Zudem sei die Entwicklung der jungen Spieler erfreulich, die älteren hätten ihr Niveau behalten. Zuletzt gewann Herisau gegen Ems 4:1. «Es war ein Arbeitssieg, der etwas hoch ausfiel.» Finale Qualitäten wurden wieder demonstriert: Drei Tore erzielte der FCH in den letzten acht Minuten. «Wir haben Selbstvertrauen, glauben bis zuletzt an den Sieg. Und wir haben uns ans Tempo gewöhnt, sind körperlich in guter Verfassung.»

Troccolis Team überwintert in der Gruppe 2 auf Platz zwei, einen Punkt hinter Mels. Natürlich sei der Ligaerhalt als Ziel nun keine Motivation. Ein Top-3-Platz am Ende wäre schön, sagt der Trainer. Und wie stände man zu einem neuerlichen Aufstieg? Grundsätzlich sei man jetzt in der richtigen Liga, aber niemand würde zur interregionalen 2. Liga Nein sagen. «Sicher würden wir Strukturen und Philosophie beibehalten. Und neue Akteure müssten in jeder Beziehung passen.» Nun macht Herisau etwa drei Wochen Pause. «Wir brauchen sie. Einige Spieler sind angeschlagen.»

Teufens Steckenpferd

Mit einem 3:2 beim Letzten, den Reserven von Rorschach-Goldach, schloss der FC Teufen die 3.-Liga-Vorrunde ab. «Auch diesmal lebten wir unserem Steckenpferd nach», erzählt Trainer Michael Knechtle. Er spricht die Gegentore nach Standards an. Der Sieg sei in der Nachspielzeit glücklich zu Stande gekommen. Allgemein blicken die Mittelländer auf eine gelungene Vorrunde zurück. Sie überwintern in der Gruppe drei auf dem vierten Platz.

Im Sommer ist Teufen beinahe abgestiegen. «Es hätte gar nie so weit kommen dürfen. Corona und die Mentalität im Team haben eine Rolle gespielt.» Knechtle war damals sportlicher Leiter des Vereins und hat Marco Pola als Trainer abgelöst. Spieler sind wenige dazu gekommen, nur einzelne Junioren und Ergänzungen von anderen Klubs. Man sei jetzt dort, wo man es sich erhofft habe, sagt der Trainer. «Wobei wir gegen die stärkeren Teams die besseren Leistungen gezeigt haben als gegen die schwächeren.» Eindrücklichstes Beispiel ist die Tatsache, dass Teufen dem überlegenen Leader Flawil die einzige Niederlage zufügte – auf dessen Platz.

Appenzell viermal ohne Sieg

Appenzell verlor im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Zuzwil 1:2. «Zurecht», wie Trainer Alexandro Isler findet. «Wir waren nie richtig im Spiel.» Das Tor der Innerrhoder fiel erst in der Nachspielzeit. Die Mannschaft ist seit vier Partien ohne Sieg und hat dabei nur vier Tore geschossen. Warum die Luft «draussen» war, könne er nicht sagen, meint der Trainer. Immerhin sei zu berücksichtigen, dass man zuletzt eher gegen die stärkeren Gegner angetreten sei. Appenzell beendet die Vorrunde auf dem neunten Platz. Gefühlt habe man auf jeden Fall das Potenzial für ein besseres Abschneiden, und Appenzells Kader sei gross genug, sagt Isler. Aber wenn man die Leistungen nicht bringe, sei man eben zurecht genau dort, wo man in der Tabelle hingehöre.

«Wir machen nun eine Pause von etwa zwei Monaten. Die tut uns sicher gut, um Abstand zu gewinnen.»

Schliesslich sei der Unterbruch im Sommer relativ kurz gewesen. Pandemiebedingt waren in der vergangenen (halbierten) Saison bis Ende Juni Partien ausgetragen worden. Appenzell hatte die Meisterschaft 2020/21 auf dem vierten Rang abgeschlossen.