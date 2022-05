Regionalfussball Ein letzter Spurt in der Wärme: Ein ersatzgeschwächter FC Teufen verliert gegen Wittenbach Der FC Teufen erzielt und kassiert aber auch viele Treffer. Gegen Wittenbach ist die Personalsituation schwierig. Die Mittelländer verlieren am Samstag 1:3.

Goalgetter Lukas Kern (14) und Teufens einziger Auswechselspieler Elia De Lazzer (13) kommen nicht an den Ball. Bilder: pf

Steht dem FC Teufen tatsächlich nur ein einziger Ersatzspieler zur Verfügung? «Nein, wir haben hinter der Bank noch drei versteckt …» Trainer Michael Knechtle hat am Samstag den Humor vor dem Spiel der 3. Liga auf dem Grüntal in Wittenbach nicht verloren.

Schon eine Woche zuvor, als es nach vier Niederlagen wieder einmal einen Sieg gegeben hat (gegen Neckertal-Degersheim), stehen zwei Junioren und vier Senioren im Aufgebot. «Und nun haben wir weitere Verletzte.» Dazu komme, dass die Spieler auch die Prioritäten nicht immer auf Fussball setzen würden. Michael Knechtle fungiert als Linienrichter, Elia De Lazzer hat die Auswechselbank für sich alleine. Beim Gegner schauen sechs Ersatzspieler zu – einige haben das Trikot ausgezogen. Sommerfussball ist angesagt. Zuschauer breiten Strandtücher aus und stellen Sonnenschirme auf. Hinter dem einen Tor wird Beachvolleyball gespielt.

Der zweitbeste Schütze trifft

Die Personalsituation ist das eine Thema in Teufen, die Kadenz der Tore das andere. Die Mittelländer stehen für lustige Resultate wie 4:2, 2:4, 2:5, 3:2, 5:4, 3:2, 3:2, 2:4 und wieder 5:4. Nur ein Team hat in der Gruppe 3 mehr Treffer kassiert, nur zwei Mannschaften haben mehr Tore geschossen. Nach 18 Minuten kommen die Gäste zu einem Foulpenalty. Roman Ehrbar verwandelt ihn zum siebten Saisontor und zur Führung. Er ist Teufens zweitbester Saison-Torschütze.

Am häufigsten getroffen hat Lukas Kern (elfmal). Zweimal gelangen ihm drei Tore. Er ist kein Stürmer, der vorne auf die Bälle wartet. «Ich lasse mich oft zurückfallen, kann so einen Verteidiger aus dem Zentrum locken, auf meine Mitspieler ablegen», wird er später sagen. Ab und zu versucht er sich aus grosser Distanz als Schütze. Dies mache er gerne, wenn er sehe, dass der Torhüter vorne steht.

Teufens Roman Ehrbar versucht sich mit einer spektakulären Abschlussaktion.

Penalty, Freistoss und Weitschuss

Im Hinspiel vom Herbst bezwang Kern beim 3:2 Wittenbachs Goalie zweimal. Keine Nummer schreit dieser so häufig wie jene von Kern. «Achtung, links, die Vierzehn!» «Näher zur Vierzehn!» «Stell dich zur Vierzehn!» Nach gut einer halben Stunde – eben hat Wittenbach den zweiten Lattenschuss verzeichnet – dürfen auch die Gastgeber zu einem Foulpenalty antreten. Es heisst verdientermassen 1:1.

Kurz vor der Pause erfrischt sich Kern an der Seitenlinie mit einem Getränk und spricht mit dem Trainer, als sich der Gegner für einen Freistoss bereitmacht. Kaum auf dem Feld zurück, sieht Kern den Ball zum 2:1 ins Tor fliegen. Nach 61 Minuten kommt Elia De Lazzer für Dave Schubiger. Dieser darf sich kurz ausruhen und wird bald für Roman Neuländner eingesetzt. Ein Weitschuss trägt aber das dritte Wittenbacher Tor ein. Die Person, die für die Anzeigetafel verantwortlich ist, scheint sich zu erbarmen: Lange leuchtet ein 2:1 statt ein 3:1 auf.

«Sollen wir ihn zu viert nehmen?»

Teufen tut sich nun schwer, aussichtsreich über die Mittellinie oder gar in den Abschluss zu kommen. Die «letzten Pässe» sind zu wenig genau. Erst spät gelingt es wieder, engagiert den einen oder anderen Ball zu behaupten. Nach wie vor ist Wittenbach in der Defensive meist aufmerksam. Einmal versteht dessen Captain einen Trainerhinweis falsch und fragt zurück: «Sollen wir ihn denn zu viert nehmen?» Er meint Lukas Kern. Viel schlechter sei sein Team nicht gewesen, blickt dieser nach dem Schlusspfiff zurück.

«Wir sind hinten relativ ordentlich gestanden; die Jungen haben gute Arbeit abgeliefert.»

Wittenbach (3., 28 Punkte) steht nun vor Teufen (7., 26 Punkte). Was macht es mit einem, wenn man weiss, dass trotz der Wärme nur zwölf Akteure im Kader stehen? «Es ist im Kopf drin. Du teilst die Kräfte ein, ziehst nicht jeden Spurt in die Ecke durch. Vor allem, wenn er kaum Aussicht auf Nutzen hat.» Die eine Schlussbemerkung kommt vom Trainer, die andere vom besten Torschützen. «Schade, dass wir nichts geholt haben. Aber ich danke euch fürs Kommen», sagt Michael Knechtle zu seinem Minitrupp an Spielern. «Jetzt der letzte Spurt zum Bier», meint Lukas Kern und trabt los.