Regionalfussball Ein doppelter Taktgeber: Christian Huber und die seltene Kombination von Ämtern in Teufen und Speicher Der 53-Jährige ist Trainer des FC Speicher und Präsident des

FC Teufen. Nun spielte er mit seiner Mannschaft gegen den

FC Teufen/Bühler. Das Spiel endete 2:2.

Derby zwischen Speicher und Teufen-Bühler: Christian Huber steht am Spielfeldrand. Bild: Lukas Pfiffner

Kann man den Ligaerhalt schaffen und gleichzeitig aus derselben Liga absteigen? Kann man gegen seinen eigenen Verein spielen? Christian Huber, 53-jähriger Fussballtrainer, kann beides. Er steht am vergangenen Donnerstag auf dem Sportplatz Buchen und sagt: «Heute geht es um Sport und nicht um Politik, also bin ich für Speicher.» Er ist Trainer des 4.-Ligisten und gleichzeitig Präsident des FC Teufen. An diesem Abend spielt Speicher im Derby gegen Teufen/Bühler.

Die Rivalität sei, weil es gegen die zweite Mannschaft Teufens gehe, nicht so gross wie in der vergangenen Saison. Der Donnerstagabend ist ein Kindergeburtstag verglichen mit der Szenerie vom Frühling. Speicher und die erste Mannschaft Teufens kämpften gegen den Abstieg aus der 3. Liga, am Schluss der verkürzten Meisterschaft waren sie punktgleich. Teufen schaffte aufgrund der geringeren Zahl Strafpunkte den Klassenerhalt auf Kosten von Speicher. Den Eindruck einer gespaltenen Persönlichkeit macht Huber aber nicht einmal im Ansatz. Er hat das Doppelamt nicht gesucht. Es hat sich so ergeben. Und er jammert nicht über die zweifache Belastung. Die Strukturen in Teufen mit einem Sekretariat seien grossartig. «Und ich habe gesagt: Ihr wisst Bescheid, dass ich Speicher trainiere.»

«Wie das halt so ist»

Seit 2009 ist Huber (mit Unterbrüchen) Trainer in Speicher. Vor zwei Jahren gab er den Rücktritt, feierte bald ein Comeback. «Etwa zehn meiner Jungs habe ich in dieser langen Zeit verloren», erzählt er. Das Kader Speichers hat sich verändert. Sein «echter» Sohn Pascal ist noch dabei und spielt im Abwehrzentrum. Nach dem Abstieg habe sich wieder keine Nachfolgelösung ergeben. «Und ich wollte die Mannschaft nicht im Stich lassen.» Das Traineramt in Speicher versehe er nur noch diese Saison. Bei Teufen war er schon vor längerer Zeit als Trainer im Nachwuchs tätig gewesen. Der Treuhänder übernahm dann das Kassieramt (wie einst auch in Speicher) und vor einem Jahr das Präsidium. «Wie das halt so ist, wenn sich niemand zur Verfügung stellt und man sich in der Runde anschaut.»

Zurück auf den Rasen. Nach vier Saisons in der 3. Liga (Rekord für Speicher) gilt es, sich in der 4. Liga zu stabilisieren. Einem Remis bei Fortuna und einem Sieg bei Jedinstvo folgt ein 2:2 im Derby: Speicher liegt zweimal vorne, gibt die Führung preis. Was sagt Christian Huber als Trainer Speichers? «Wir sind selber schuld. Es lag mehr drin. Die Mannschaft muss sich noch finden.» Was sagt Christian Huber als Präsident Teufens? «Das Team hat ein Riesenspiel gezeigt, ist gelaufen, hat bis zuletzt gekämpft.» Zuvor hat Teufen-Bühler gegen Fortuna sogar nach einem 0:4 einen Punkt geholt. Dass auf der Ersatzbank manche Spieler rote Trainingsanzüge tragen und andere blaue, hängt mit der Herkunft zusammen (FC Teufen resp. FC Bühler). Gruppierungen sollen möglichst vielen Teams und Spielern auch von kleineren Clubs die Teilnahme am Spielbetrieb ermöglichen. Sie tragen dazu bei, dass Fusionen von Clubs vermieden werden. Im Nachwuchs arbeiten Teufen und Speicher eng in Gruppierungen zusammen.

Trainer wohnt in Trogen

«Wenn möglich, schaue ich mir Spiele der Teufner Teams an. Man soll sich ab und zu zeigen», erzählt Huber. Bei der ersten Mannschaft hat Michael Knechtle in diesem Sommer Marco Pola als Trainer abgelöst. Vorgestern Sonntag gewinnt Teufen in Flawil 2:1. Bleibt noch zu klären, ob Christian Huber in Speicher oder in Teufen wohnt. Weder noch. «In Trogen.»