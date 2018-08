Regierung wünscht Mitsprache bei Totalrevision der Verfassung Für die Totalrevision der Kantonsverfassung sucht der Regierungsrat Personen aus der Bevölkerung zur Mitarbeit. Die künftigen Leitplanken für den Kanton sollen breit abgestützt sein. Bruno Eisenhut

Die Mitglieder der Verfassungskommission werden sich im Regierungsgebäude zu den Sitzungen treffen. (Bild: Bruno Eisenhut)

Eine alte Stammtischweisheit lautet abschätzig: «Die da oben machen ja ohnehin, was sie wollen!» Das Vorgehen der Ausserrhoder Regierung in Zusammenhang mit der künftigen Kantonsverfassung widerlegt dieses Vorurteil. Konkret werden für die Verfassungskommission Leute gesucht, die aktiv mitgestalten wollen.

Ratschreiber Roger Nobs erklärt gegenüber der «Appenzeller Zeitung», dass für die Ausarbeitung von Gesetzen oft aussenstehende Personen beigezogen würden. Dabei handle es sich aber meistens um Experten zu dem entsprechenden Thema. Anders bei der Verfassungskommission. «Die Bevölkerung soll möglichst ausgewogen vertreten sein», so Nobs. Will heissen: Personen aus verschiedenen Altersgruppen, aus verschiedenen Regionen des Kantons sowie mit verschiedenen beruflichen Hintergründen sollen in der rund 30-köpfigen Kommission vertreten sein. Hinzu kommen Vertreter der Parteien, der Gemeinden und der Kantonsratsfraktionen.

Das Stimmvolk hat im März 2018 Ja zu einer Totalrevision der Kantonsverfassung gesagt. «Nun steht alles zur Diskussion», erklärt der Ratschreiber. Die Bevölkerung soll deshalb breit einbezogen werden. Entsprechend offen sind die Anforderungen an interessierte Personen: Wohnhaft in Appenzell Ausserrhoden müssen sie sein und sie dürfen nicht aktiv einem Gemeinderat angehören. Ausbildung, Beruf, Alter oder Hobbys würden indes keine Rolle spielen.

Durchschnittlich zwei Tagessitzungen pro Monat

Noch vor den Herbstferien will der Regierungsrat die Kommission einsetzen. Die effektive Arbeit werde im November 2018 aufgenommen und daure aller Voraussicht nach bis August 2020, so der Ratschreiber. Als erstes werde ein Vorentwurf ausgearbeitet, dieser geht nach Sichtung durch den Regierungsrat in die Vernehmlassung. Anschliessend werden die Vernehmlassungsantworten durch die Kommission behandelt und daraus entstehe der Bericht zuhanden der Regierung, erklärt Roger Nobs den Ablauf. Um den Terminplan einzuhalten, erwarte er einen Arbeitsaufwand von durchschnittlich zwei Tagessitzungen pro Monat. Insbesondere der Anfang dürfte intensiv sein, prognostiziert Roger Nobs. Die Arbeit im Gremium wird mit einem Sitzungsgeld von 250 Franken pro Tagessitzung entschädigt. Unterstützt wird die Kommission durch ein Projektteam, dessen Leitung Landammann Paul Signer innehat. Das Team leistet Hintergrundarbeit für die Kommission.

Stimmvolk wollte keinen Verfassungsrat

Das Ausserrhoder Stimmvolk hat sich im März dieses Jahres deutlich für die Totalrevision ausgesprochen. Bei der gleichen Abstimmung haben sich die Stimmberechtigten dafür entschieden, dass die Revision auf dem Weg der ordentlichen Gesetzgebung geschieht und nicht ein ausserordentlicher Verfassungsrat eingesetzt werden soll. Die angestrebte Verfassungskommission leistet die Vorarbeit für den Entwurf und ist nicht zu verwechseln mit einem Verfassungsrat. Die bisherige Verfassung aus dem Jahr 1996 soll unter anderem von Artikeln aus der Landsgemeindezeit befreit werden. Auch die Gemeindestrukturen sollen überprüft werden, und es besteht Handlungsbedarf im Bereich der politischen Rechte.

Hinweis

Die Einreichefrist für die Bewerbungsunterlagen endet am 10. September. Weitere Infos: www.ar.ch/kantonsverfassung.