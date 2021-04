Raubüberfall Unbekannter mit Pistole überfällt Tankstellenshop in Arbon Ein Mann hat am Samstagabend einen Tankstellenshop in Arbon überfallen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Beim Überfall blieb die Verkäuferin unverletzt. Kapo TG

(kapo/tn) Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, hatte der maskierte Mann am Samstagabend kurz nach 21 Uhr den Avia-Tankstellenshop an der St.Gallerstrasse betreten. Anschliessend bedrohte er die Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit seiner Beute zu Fuss in Richtung Roggwil. Die Angestellte blieb unverletzt.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau blieb bisher ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte vor Ort die Spuren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugenaufruf der Polizei

Der Täter wird als zirka 160 bis 165 Zentimeter gross und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover mit Kapuze, schwarze Handschuhe sowie weisse Turnschuhe. Über dem Gesicht trug er eine weiss-rote Maske.



Wer Angaben zum Täter machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058-345-22-22 zu melden.