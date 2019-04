Raiffeisenbank Appenzell schreibt Rekordergebnis An der Generalversammlung kann die Raiffeisenbank gute Zahlen präsentieren. Der Trend hin zu bargeldlosem Zahlen fordert allerdings eine Anpassung des Filialnetzes. Alessia Pagani

Die neu gewählten und abtretenden VR-Mitglieder Johannes Holdener, Claudia Zanotelli, Urs Goldener und Marco Züger. (Bild: Alessia Pagani)

Die Raiffeisenbank Appenzell schliesst das Geschäftsjahr 2018 mir dem besten je erzielten Ergebnis ab. So stieg der Jahresgewinn um 10,1 Prozent auf rund eine Millionen Franken. Das Volumen an Kundenausleihen stieg im vergangenen Jahr von 652 Millionen auf 676 Millionen Franken an. «Das Wachstum im Kredit- und Anlagebereich entspricht unseren Erwartungen», sagte Marco Züger am Dienstag an der Generalversammlung im «Gringel» vor 1003 Anwesenden. Der Verwaltungsratspräsident führt aus:

«Dank tiefer Zinsen und einer regen Bautätigkeit in den vergangenen Jahren ist das Kreditvolumen deutlich gestiegen.»

Der Bruttogewinn liege mit 4,4 Millionen Franken sogar über den Prognosen. Die Raiffeisenbank Appenzell konnte im vergangenen Jahr zudem 340 neue Genossenschafter begrüssen.

Marco Züger kam an diesem Abend auch auf den starken Wandel in der Bankenwelt und auf das veränderte Kundenverhalten zu sprechen. Noch vor zehn Jahren, bei seinem Amtsantritt, sei die Hauptaufgabe der Privatkundenberater gewesen, am Schalter Geld ein- oder auszuzahlen. «Mit den Internetmöglichkeiten haben die Schalter- und Bankomat-Frequenzen deutlich abgenommen», so Züger. «Die Zukunft gehört dem Internetbanking. Bargeld wird in 10 bis 15 Jahren nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.» Obschon sich die ältere Generation damit schwerer täte, dürfe man diesen Trend nicht ausser Acht lassen, seien doch die Jungen die Kunden von morgen. Züger:

«Der Verwaltungsrat hat auf die tieferen Schalterfrequenzen reagiert und die Geschäftsstelle Brülisau geschlossen.»

Dies sei ein zwingender Strukturwandel, um zukunfts- und ertragsfähig zu bleiben. Im Zuge dieser Entwicklung wird demnach auch die Geschäftsstelle Teufen zu einer Beraterbank umgebaut, auf der keine Ein- und Auszahlungen mehr möglich sind.

Dann war es am Vorsitzenden der Bankleitung Johannes Holdener, die Jahresrechnung vorzustellen – er tat dies zum letzten Mal. Holdener wie auch Marco Züger verlassen die Raiffeisenbank Appenzell nach je 10-jähriger Tätigkeit. Als Nachfolger von Marco Züger wurde Urs Goldener zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Bis anhin hatte dieser das Vize-Präsidium inne. Zudem wurde die Gaiserin Claudia Zanotelli neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die 35-Jährige ist seit knapp 16 Jahren in einem Treuhandunternehmen in Gais tätig, wo sie auch in der Geschäftsleitung sitzt.